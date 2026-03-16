Der TSG unterliegt dem Tabellenführer

Am vergangenen Sonntag empfing der TSG Zell u. A. ll den Tabellenführer 1. FC Donzdorf

ll. Die Mannschaft startete kämpferisch stark in die Partie und ließ in den ersten 15 Minuten

kaum etwas zu. Danach musste der TSG jedoch noch vor der Pause zwei Gegentreffer

hinnehmen. Eigene vereinzelte Durchbrüche über die Außen konnten leider nicht konsequent

genutzt werden.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Der TSG hielt kämpferisch dagegen,

musste jedoch drei weitere – teils unglückliche – Gegentore hinnehmen. Der Treffer zum

zwischenzeitlichen 1:4 durch Michael Gminder nach Vorlage von Alex Seitz änderte am

Spielverlauf leider nichts mehr.

Fazit: Eine engagierte Leistung gegen den Tabellenführer. Nun gilt es, den gezeigten

Kampfgeist in die kommenden Spiele mitzunehmen und dort wichtige Punkte einzufahren.

J.V.