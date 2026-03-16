Der TSG unterliegt dem Tabellenführer

Am vergangenen Sonntag empfing der TSG Zell u. A. ll den Tabellenführer 1. FC Donzdorf
ll. Die Mannschaft startete kämpferisch stark in die Partie und ließ in den ersten 15 Minuten
kaum etwas zu. Danach musste der TSG jedoch noch vor der Pause zwei Gegentreffer
hinnehmen. Eigene vereinzelte Durchbrüche über die Außen konnten leider nicht konsequent
genutzt werden.
In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Der TSG hielt kämpferisch dagegen,
musste jedoch drei weitere – teils unglückliche – Gegentore hinnehmen. Der Treffer zum
zwischenzeitlichen 1:4 durch Michael Gminder nach Vorlage von Alex Seitz änderte am
Spielverlauf leider nichts mehr.
Fazit: Eine engagierte Leistung gegen den Tabellenführer. Nun gilt es, den gezeigten
Kampfgeist in die kommenden Spiele mitzunehmen und dort wichtige Punkte einzufahren.
J.V.