– Foto: Timo Babic

Der TSC Murrhardt verteidigt seine Tabellenführung In der Fußball-Kreisliga A2 bleibt es vorne eng, doch die drei Verfolger müssen weiterhin auf einen Patzer des Spitzenreiters warten.

Der TSC Murrhardt verteidigte mit einem klaren 5:1 gegen den Großen Alexander Backnang die Führung in der Fußball-Kreisliga A2. Welzheim patzte gegen Sechselberg (3:3). Punktgleich mit dem Dritten ist der VfR Murrhardt, der in Allmersbach 3:1 siegte. Schlusslicht bleibt Oberbrüden nach dem 0:6 daheim gegen den neuen Zweiten Weiler zum Stein. Das Spiel der Woche gewann Erbstetten gegen Steinbach II mit 4:1.

Erbstetten kann doch noch gewinnen und kletterte dank des verdienten Siegs prompt auf Rang acht hoch. Gegen die zweite Mannschaft des SV Steinbach brachte Tim Walker die SKG nach 13 Minuten in Führung. Rainer Manz erhöhte bereits in der 27. Minute auf 2:0. Noch gab sich die Bezirksliga-Reserve aus dem Backnanger Stadtteil allerdings nicht geschlagen. In der 39. Minute brachte Florian Vogt die Gäste auf 1:2 heran. Steinbachs Hoffnungen hielten jedoch nicht lange an. Denn nur 120 Sekunden später traf Michael Fritz zur beruhigenden 3:1-Pausenführung für die Hausherren. Die brauchten in der zweiten Halbzeit nicht lange, um eine Vorentscheidung zu erzielen. Michael Fritz sorgte mit seinem zweiten Treffer nach einer Stunde fürs 4:1. Damit hatte es sich in Sachen Toren dann aber auch. Erbstetten machte dank des klaren Erfolgs in der Tabelle gleich vier Plätze gut.

Sechselberg bot dem Favoriten jederzeit Paroli und ging in der 43. Minute in Führung (Stefan Reichert). Noch vor der Pause glich Luka Benic aber aus. Erneut Reichert brachte den TSV erneut in Führung (52.). Diesmal war es David Solakovic, der zum 2:2 traf (69.). Sechselberg gab nicht klein bei. Manuel Balmer erzielte nach 81. Minuten das 3:2. Sekunden vor Schluss verhinderte Nico Dyrska die Welzheimer Pleite doch noch.

Beide Teams bleiben nach der Nullnummer im Nachbarschaftsduell mit jeweils zwölf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Die SVG führte zur Pause 1:0 (Timo Schmückle, 12.). Bereits drei Minuten nach dem Wechsel erzielte Kai Zeisel aber das 1:1. Schmückle rückte mit zwei weiteren Toren (52. und 65.) die Kräfteverhältnisse zurecht. Das Nellmersbacher 2:3 (Philipp Herrmann, 75.) beantworteten für Kirchberg Yannik Wurster (80.) und Moritz Zowe (82.).

Oberbrüden hatte im ersten Durchgang wacker gute Chancen, die aber vergeben wurden. Nach 18 Minuten traf Tobias Veit zur 1:0-Pausenführung des FSV. Wenige Minuten nach dem Wechsel kassierten die Hausherren zwei weitere Gegentore (Kadir Akyüz, 54. und Elias Scheuing, 56.). Nun wurde es bitter. Ilir Kurtulaj (63.) per Foulelfmeter, Sulayman Ceesay (70.) und Serdar Tayar (90.) machten das halbe Dutzend voll.

Althütte verteidigte mit diesem Sieg Rang fünf. Patrick Lex (15. und 21.), Philipp Hogh (23.) und Alexander Bretzler (38.) hatten für eine deutliche 4:0-Führung der Gäste gesorgt. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff verkürzte Patrick Nebel auf 1:4. Derselbe Spieler war drei Minuten nach dem Wechsel das zweite Mal erfolgreich. Danach waren wieder die Gäste in Person von Hogh (52. und 85.) und Bretzler (86.) an der Reihe.

Der VfR bleibt vorne mit dran. Schon nach zwei Minuten klingelte es erstmals im Kasten der Hausherren (Marcel Baker). Schon drei Minuten nach der Halbzeit erhöhte Yannick Rössler auf 2:0. Mit dem 3:0 für die Gäste durch Lars Kleemann (72.) war alles geklärt. Erst fünf Minuten vor Schluss erzielte Benjamin Mayer den Ehrentreffer.