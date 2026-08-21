Der Trend zeigt nach oben: SV Miesbach empfängt Aschau

Einsatz unklar: SV-Neuzugang Jakob Hinterseher (M.) verletzte sich im Spiel gegen Raubling. – Foto: MKF_MaxKalup

Der SV Miesbach will heute Abend um 19.30 Uhr gegen den SV Aschau den ersten Saisonsieg holen. Zuletzt hatte Ricardo Pindado in Raubling doppelt getroffen – doch es reichte nur zum 2:2.

Für den SV Miesbach geht es in der Bezirksliga Ost aktuell Schlag auf Schlag. Am heutigen Freitagabend wartet bereits das dritte Spiel binnen sieben Tagen auf die Kreisstädter. Nach zuletzt zwei Punkteteilungen gegen Zorneding und in Raubling (jeweils 2:2) soll heute ab 19.30 Uhr vor heimischer Kulisse der erste Dreier her. Zu Gast ist mit dem SV Aschau am Inn allerdings ein schweres Kaliber.

„Wir sind weiterhin guten Mutes, auch wenn es punktemäßig nicht so gut ausschaut“, sagt Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir hoffen auf viele Zuschauer. Die Unterstützung können wir aktuell gut gebrauchen.“ Personell hofft er, dass Jakob Hinterseher, der zuletzt in Raubling nach einem Schlag auf das Knie vorzeitig vom Feld musste, wieder über die Außenbahn kommen kann. Ob der Neuzugang spielen kann, entschied sich erst nach dem Abschlusstraining am gestrigen Donnerstagabend nach Redaktionsschluss.

Weiterhin verletzungsbedingt ausfallen werden Noah Gumberger und Florian Haas. Zudem hat sich Tobias Veit in den Wochenendurlaub verabschiedet. Trotz seiner Ampelkarte in Raubling wird Jonas Matschiner dabei sein. Sperren gibt es dafür erst ab der Landesliga.

„Die Leistung war in den jüngsten beiden Spielen besser. Wir haben wieder Tore gemacht und werden auch gegen Aschau nicht chancenlos sein“, sagt Grünwald. „Der Trend zeigt nach oben, und wir sind vor allem offensiv stärker geworden.“ In den vergangenen beiden Partien fehlte den Miesbachern das nötige Quäntchen Glück, um den ersten Dreier zu holen. Diesen Aufwärtstrend wollen die SV-Kicker gegen Aschau fortsetzen. Zuletzt wusste vor allem Ricardo Pindado zu gefallen, der seinen guten Auftritt in Raubling auch mit zwei Toren belohnte.

„Wir haben es zuletzt besser gemacht, das wollen wir fortsetzen. Wir hatten in den jüngsten zwei Spielen auch etwas Pech“, analysiert der Trainer. „Gegen Aschau gilt es jetzt, 90 Minuten wach zu sein und keine Fehler zu machen.“ Die Gäste dürften jedoch ein anderes Kaliber sein als die arg dezimierten Zornedinger und das Schlusslicht aus Raubling.

„In der Tabelle zeichnet sich schon jetzt eine Zweiteilung ab. Die ersten sechs Teams sind nicht weit auseinander. Aschau hat eine spielstarke Mannschaft mit richtig guten Fußballern. Vergangene Saison hatten wir beim Auswärtsspiel gar kein Ticket.“ Damals kamen seine Schützlinge mit 1:4 unter die Räder, auch das Hinspiel in Miesbach ging mit 0:2 verloren.

Allerdings kassierte Aschau unter der Woche gegen Ampfing eine 0:1-Niederlage, blieb damit zum dritten Mal in Serie sieglos und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe. Um den Anschluss nach oben zu halten, werden die favorisierten Gäste in Miesbach gewinnen müssen. Dies kann für die Hausherren die Chance sein, sich bietende Räume zu nutzen. Dafür müssen die SV-Kicker ihre Möglichkeiten verwerten und individuelle Fehler vermeiden. „Momentan müssen wir am einfachen Fußball arbeiten.“