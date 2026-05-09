Der Trend verleiht dem KFC eine breite Brust

Ole Päffgen will mit dem KFC an Tabellenführer Ratingen dranbleiben. – Foto: Sven Hanisch

Unzählige Male stand Julian Stöhr nach einer Partie am Spielfeldrand und war auf der Suche nach Erklärungen für verlorene beziehungsweise nicht gewonnene Punkte. Der Trainer des Oberligisten KFC Uerdingen kam immer wieder in der anschließenden Pressekonferenz auf ein Thema zu sprechen, das ihm selbst offensichtlich schon zum Hals heraushing: die Chancenverwertung.

Trend zeigt nach oben

In beinahe allen Spielen in dieser Saison schafft es der KFC auch dank seiner individuellen Qualität, Gefahr in der Offensive auszustrahlen und das gegnerische Tor unter Druck zu setzen. Doch für die Vielzahl der erspielten Möglichkeiten ist oftmals viel zu wenig dabei rumgekommen. Das zieht sich schon durch die gesamte Saison. In 15 Spielen, also der Hälfte aller bisher absolvierten Ligaspiele, haben die Uerdinger maximal einen Treffer erzielt. Insgesamt hat sich der KFC beim Toreschießen im Vergleich zu den anderen Spitzenteams der Liga deutlich zurückgehalten. St. Tönis traf bisher 76 Mal, Ratingen erzielte 78 Treffer, und der VfB Hilden schoss bereits 81 Tore. Da kommen die 53 erfolgreichen Abschlüsse des KFC Uerdingen eher mau daher.

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Und doch ist ein positiver Trend erkennbar. So haben die Uerdinger in den 17 Spielen der Hinserie 28 Tore erzielt, nach 13 Spielen der Rückrunde haben sie bereits 25 Tore auf der Habenseite. Auch in Sachen Tordifferenz hat sich der KFC gesteigert. Nach 23 Gegentreffern in der Hinrunde haben die Uerdinger nun erst deren zehn kassiert. Anhand der gewonnenen Punkte aber ist der Trend in Krefeld am besten nachzuvollziehen. In den 13 absolvierten Rückrunden-Partien hat der ehemalige Europapokal-Halbfinalist bereits einen Zähler mehr gesammelt als in der gesamten Hinrunde.

Ein Grund, warum es in den vergangenen Wochen mit fünf Siegen in Folge wieder deutlich besser lief, ist die zurückgewonnene Treffsicherheit der Offensivspieler. Etienne-Noel Reck und Mohamed Benslaiman Benktib haben zuletzt wieder mehr Tore erzielt, bei Adam Tolba scheint der Knoten nach seinem ersten Saisontreffer in Monheim nun auch geplatzt zu sein – er belohnt sich für seine starken Auftritte immer mehr.

Der Aufschwung kommt zur rechten Zeit. Denn im Saisonendspurt ist für den KFC im Kampf um den Aufstieg alles drin, die Ausgangslage ist so gut wie nie in dieser Saison. Zwar haben die Uerdinger nach wie vor Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen und müssen auf einen Patzer hoffen, doch die Differenz ist dank der jüngsten Ergebnisse auf einen Zähler geschmolzen.

Stöhr baut auf gute Bilanz gegen Top-Teams

Natürlich sei die Chancenverwertung auch in den vergangenen Wochen nicht immer optimal gewesen, betont Stöhr. Dessen ist sich der Trainer durchaus bewusst. „Aber wir haben inzwischen etwas besser in die Spur gefunden und konnten auch aus Situationen Tore erzielen, die zuvor nicht unbedingt klare Torchancen waren“, wird Stöhr in den Vereinsmedien des KFC zitiert. Vor dem Spiel bei der Spielvereinigung Schonnebeck am Sonntag zeigte er sich eher zurückhaltend und wollte nicht davon sprechen, dass sein Team endlich die erhoffte Effizienz gefunden habe. Sollten auch in Schonnebeck und gegen Kleve ein paar Treffer folgen, dann könne man irgendwann davon sprechen, so der Trainer.

Auf dem Papier ist die kommende Partie die schwerste der vier verbleibenden Ligaspiele für den KFC. Denn der Vizemeister der vergangenen beiden Jahre spielt auch diese Saison eine ordentliche Rolle und rangiert auf dem fünften Platz. Trotzdem sagt der Trainer, dass es vermutlich ein „leichteres Spiel“ werde, als es das gegen Dingden war oder das gegen Kleve werden wird. „Denn gegen die Top-Teams performen wir eigentlich immer gut“, sagt Stöhr, der das auch seiner Mannschaft vor den Spitzenspielen gegen Hilden und in Ratingen mit auf den Weg gegeben hatte. So hat er dem Team die Tabelle präsentiert, die nur die Spiele der Top-Fünf untereinander berücksichtigt.. Dort liegt der KFC klar vorne, hat aus sieben Spielen 16 Punkte geholt. Schonnebeck und St. Tönis aus sieben Spielen jeweils zehn Punkte, Ratingen aus acht Spielen nur neun und Hilden aus sieben Spielen sechs Punkte. Auch aufgrund dieser Statistik geht der KFC Uerdingen, bei dem Ulrich Bapoh als einziger Spieler sicher ausfallen wird, mit breiter Brust in die Auseinandersetzung in Schonnebeck.