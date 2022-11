Der Trend stimmt beim VfB Bottrop Nach einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Broekhuysen folgte am Wochenende ein Remis gegen den Tabellenzweiten. Der Landesligist spielte am Sonntag 1:1 gegen den Mülheimer FC.

Die Form stimmt beim Landesligisten VfB Bottrop. Nachdem das Team von Trainer Michael Schrank zuletzt bereits 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Sportfreunde Broekhuysen gewonnen hatte, folgte nun ein 1:1-Remis gegen den Tabellenzweiten Mülheimer FC. Und das, obwohl die Gäste lange Zeit in Unterzahl kicken mussten. „Dass wir so zurückkommen, war mehr als verdient. Man muss ja sogar noch dazu sagen, dass wir noch zwei hundertprozentige Chancen hatten“, sagte Bottrops Trainer Michael Schrank nach dem Schlusspfiff der "WAZ".

Stattdessen sorgten die Bottroper tatsächlich noch für die Überraschung. Nach Vorarbeit von Fatih Candar drückte der eingewechselte Angreifer Ahmed Jemaiel den Ball in der 82. Minute zum Ausgleich über die Linie. Wenige Augenblicke vor Schluss hätte Ex-Oberliga-Stürmer Rene Biskup sogar noch für den Siegtreffer sorgen können, doch sein Schuss flog knapp am Tor vorbei. So war VfB-Coach Michael Schrank mit der Vorstellung seines Teams überaus zufrieden. In der Tabelle schaut es allerdings unverändert nicht allzu rosig aus: Der Aufsteiger steht auf dem Abstiegsplatz zwölf, zwei Punkte fehlen fürs rettende Ufer. Die nächste Partie wartet am Sonntag, 15.15 Uhr, auf die Bottroper. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen die DJK Arminia Klosterhardt.