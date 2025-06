Der Trend setzt sich fort...

Der VfR Bad Lobenstein knüpft nahtlos an letzte Woche an: Waren es gegen Schmölln drei Gegentore, hieß es nach 90 Minute gegen die Reserve von Schott Jena gar 1:4. Natürlich hatte sich die Lobensteiner Mannschaft viel vorgenommen, aber irgendwie ging mal wieder nichts.

Im eigenen Aufbau zu harmlos zeigten die Jungs von Schott wie schneller Fußball geht. Immer wieder wurden die Fehler des VfR mit schnellem und überfallartigem Spiel bestraft. So stand es nach 14 Minuten schon 0:1. Mit zunehmender Spielzeit hatte der VfR mehr Spielanteile, aber die Jenaer blieben immer wieder mit Kontern gefährlich. In der 33. Minute kam es endlich mal zu einem guten Spielzug, aber selbst da brauchte Lobenstein drei Anläufe, um den Ball durch Scholz zum 1:1 ins Tor zu bringen. Mit diesem Spielstand war der VfR jetzt etwas stabiler, aber Chancen waren Mangelware.

Alle Lobensteiner Fans hofften, dass mit Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit noch mal ein Schwung durch die Mannschaft ging. mit Schwung kam jedoch nur die Zweitvertretung von Schott Jena aus der Kabine: War es Höhn in der 49. und selbiger fünf Minuten später vom Punkt, so sorgte Schlenzig weitere zehn Minuten später mit dem 1:4 für den völligen K.O. Schott Jena schaltete dann etwas zurück, aber auch das konnte der VfR nicht mehr zu einem Anschlusstreffer nutzen. An diesem Tag war Lobenstein in allen Belangen unterlegen. Für Trainer Riccardo Aust heißt es jetzt die Spieler über das spielfreie Pfingstwochenende aufzurichten und für das letzte Heimspiel der Saison gegen Pößneck (14.06.) einzustellen.