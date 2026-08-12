Der Trend geht Richtung Elsenz

Elsenz (schwarze Trikots) ist für uns der Favorit auf die Meisterschaft in der Sinsheimer Kreisklasse B. – Foto: Roman Gebhardt

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu verkehren.

Abbitte müssen wir dagegen bei der SpG Eichelberg/Landshausen und dem VfB Epfenbach II leisten. Die neue Spielgemeinschaft haben wir sieben Ränge zu schlecht auf Platz elf eingeschätzt, den VfB ebenso sieben Plätze zu weit hinten.

Rückblick 2025/26: Wir dürfen uns loben. Reichartshausen, Siegelsbach und Elsenz. Die Top Drei der abgelaufenen Saison haben wir exakt vorausgesagt.

Der FV Elsenz scheint an der Reihe zu sein. Trainer Michael Feiler hat seine Mannschaft über die vergangenen Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und mit Muharrem Kara als spielendem Co-Trainer einen „Kracher“ dazubekommen. Der FVE startet als Topfavorit und wir glauben, dass im Sommer 2027 eine große Feier in Elsenz steigen wird.

In Bargen hat Massimo Marrone der Mannschaft längst seinen Stempel aufgedrückt. Der Klub und seine Kicker haben sich im Laufe der vergangenen Rückrunde gefangen, ohne allerdings die Vizemeisterschaft der Saison 2024/25 wiederholt zu haben. Für die nun anstehende Runde sehen wir die Fortunen wieder näher an der Spitze – Aufstieg nicht ausgeschlossen.

TSV Dühren:

Was Niklas Süle beim SV Tiefenbach, das ist Moritz Volz beim TSV Dühren. Der Ex-Profi und Co-Trainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim hat mit seinen 43 Jahren selbst noch Lust zu kicken und wird dies beim TSV tun. Je nachdem, wie oft er helfen kann, umso stärker wird die Elf des neuen Trainerduos Björn Schweter/Kai Feßenbecker sein. Für die direkte Rückkehr in die Kreisklasse A wird es allerdings eng werden.

SV Hilsbach:

Neues Jahr, neuer Trainer beim SV Hilsbach. Nach der Kuczynski-Ära lief es mit Benjamin Huwer als Spielertrainer nicht wie gewünscht und der SVH musste trotz Trainerwechsel in der Saisonendphase absteigen. Mit Jonas Bauer haben die Verantwortlichen einen spannenden und erfahrenen Trainer aus Obergimpern verpflichtet. Hilsbach gehört ins erste Tabellendrittel.

SpG Eichelberg/Landshausen:

Wahrscheinlich war der vierte Platz der Spielgemeinschaft vor Jahresfrist die größte Überraschung in der Kreisklasse B. Im ersten Jahr des Zusammenschlusses hat Eichelberg/Landshausen vollauf überzeugt, nun gilt es diese Leistung zu bestätigen. Das wird bei drei Absteigern eine alles andere als dankbare Aufgabe sein.

TSV Helmstadt II:

Helmstadts Zweite als beste Reserve zu tippen ist keine allzu gewagte Prognose. Der TSV wird 2026/27 wieder sehr ordentlich abliefern und wir würden uns nicht wundern, wenn die „Helmschder“ unter die ersten Sechs kommen.

VfB Bad Rappenau:

Eine klassische „Black Box“ ist der VfB Bad Rappenau. Trotz ganz schlechter Vorzeichen vor genau einem Jahr hätten die Kurstädter beinahe die A-Klasse gehalten. Mit neuem Trainer – Daniel Janesch – geht es nun in der B-Klasse auf Punktejagd. Wie es dort läuft, wird entscheidend davon abhängen, wie gut die Mannschaft den Abstieg weggesteckt hat.

SV Daisbach:

Dagegen herrscht beim SV Daisbach Aufstiegseuphorie. Der Schritt in die C-Klasse war im Nachgang betrachtet gar nicht so schlecht, da eine Runde mit deutlich mehr Erfolgserlebnissen der Stimmung geholfen hat. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn die Daisbacher in der Kreisklasse B besser abschneiden als in all den Jahren zuvor, als sie den Abstieg mehrfach knapp verhindern konnten.

FC Berwangen:

Berwangen hat einen Umbruch hinter sich. Die Ära des Spielertrainers Christian Specker ist beendet, Ralf Bechtel ist der neue Coach. Wunder wird er aber keine vollbringen können, es wäre eine große Überraschung, wenn der FC Berwangen mehr als eine, oder zwei erste Mannschaften hinter sich lassen würde.

SV Ehrstädt:

Ein Verein wird mit seiner Ersten hinter Berwangen landen. Das glauben wir jedenfalls. Der SV Ehrstädt tut sich in den vergangenen Jahren traditionell schwer und dürfte erneut einen Platz im hinteren Mittelfeld oder am oberen Ende der Abstiegskandidaten belegen.

SG Stebbach/Gemmingen II:

Kann man eine neue Mannschaft gut einschätzen? Eher nicht. Wenn es dann noch eine Spielgemeinschaft und zweite Mannschaft ist, fällt einem das umso schwerer. Die Stebbach/Gemmingener starten aber mit frischer Motivation und daher kann es gut sein, dass sie den zu erwartenden Pulk von zweiten Mannschaften am Tabellenende anführen.

Türkspor Eppingen II:

Auf den hinteren Rängen kann man die Positionen vermutlich würfeln. Türkspor Eppingen II landete letztes Jahr gefühlt weiter hinten, als es die eigenen Fähigkeiten erahnen ließen. Diese Runde könnte es etwas besser laufen, aber es muss sich erst einmal zeigen, wie die Erste den Landesliga-Abstieg verdaut. Dieser Fakt wird sich automatisch auf die Zweite auswirken.

TSV Kürnbach II:

Der Aufsteiger wird die Kreisklasse B halten. Dessen sind wir uns sicher. Ob es jedoch für allzu viel mehr reichen wird, darf man bezweifeln. Wir schätzen die Kürnbacher auf Rang 13 an. Ob das eine Glückszahl ist, dürfen andere beurteilen.

VfB Epfenbach II:

Epfenbachs Reserve zehrte in der letzten Rückrunde von ihrer extrem starken Anfangsphase. 2026 gelang nicht mehr allzu viel, deswegen schätzen wir den VfB auf den hinteren Rängen ein. Ob es zum Klassenerhalt reicht, wird sich vielleicht erst am letzten Spieltag oder gar der Relegation klären.

VfL Mühlbach II:

Abstiegskampf heißt es erneut für Mühlbachs Zweite. Viel hängt auch hier von der Ersten ab, die in der Kreisliga vermutlich zum hinteren Tabellendrittel gehören wird. Es wird schwierig, aber nicht unmöglich. Die starke Rückrunde macht dem VfL jedenfalls Mut.

SV Adelshofen II:

Der Aufstieg wurde ausgiebig gefeiert. Adelshofen II hat aus der Relegation wahre Festtage gemacht. Wie gut das in der neuen Saison tut, ist nicht zu sagen. Auf alle Fälle wird es darauf ankommen mehr Misserfolge zu verarbeiten.

Getippte Abschlusstabelle