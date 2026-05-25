Der Traum vom "Wunder von Wanfried" lebt weiter...

– Foto: Stefan Konklowsky

1:0-Heimsieg des VfL Wanfried gegen den SV Kaufungen

Bei herrlichem Fußballwetter und einer tollen Zuschauerkulisse setzte gestern Nachmittag der VfL Wanfried im heimischen Werrastadion seine Erfolgsserie im Kampf um den Klassenerhalt in der Gruppenliga fort und bezwang den favorisierten SV Kaufungen knapp mit 1:0 (0:0). Es war das erwartet schwere Spiel gegen die Gäste und die Mannschaft aus Kaufungen bestimmte dann auch den ersten Spielabschnitt in der Begegnung. Der VfL fand in diesem Zeitraum nicht richtig in das Spiel und so gingen beide Teams mit einem 0:0-Unentschieden in die Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt griffen die Brombeermänner den SV dann früher an, setzten damit die Kaufunger unter Druck und man konnte sich einige Torchancen erarbeiten. Folgerichtig erzielte dann in der 65. Minute Niklas Schneider (vormals Walter) mit einem Sonntagsschuss das Tor des Tages zur 1:0-Führung für den VfL. Es blieb dann bis zum Schlusspfiff beim insgesamt verdienten 1:0-Heimerfolg für die Mannschaft um VfL-Kapitän Jan Just. "Ich bin total beeindruckt von unserer Mannschaft wie sie in den letzten Wochen die Endspiele gewonnen hat und sich ein wirkliches Finale am kommenden Samstag bei der SG Wettes/Breuna/Oberlistigen erspielt hat. Wir müssen aber natürlich erst einmal unsere Hausaufgaben mit einem historisch ersten Auswärtssieg in der Gruppenliga-Geschichte des VfL machen und auf einem Sieg von Eintracht Baunatal bei der TSG Wilhelmshöhe hoffen. Ich bin rundum zufrieden mit dem gestrigen Tag", so VfL-Coach Marco Althans nach der Partie. Nach dem 3:2-Auswärtssieg der TSG beim Tabellenletzten SV Espenau (nach 0:2-Rückstand) hat die TSG drei Punkte Vorsprung auf den VfL und so kommt es dann am kommenden Samstag zum großen Showdown um den Klassenerhalt in der Gruppenliga.