Der Traum vom Start im DFB-Pokal

Mittlerweile stehen alle 64 Mannschaften fest, die in der neuen Saison um den Niederrheinpokal kämpfen. Die Teams ab der Oberliga sind für die erste Runde automatisch qualifiziert. Die 40 weiteren Plätze gehen an die zwölf Fußballkreise im FVN. Durch die Fusion der Kreise Remscheid und Solingen zum Fußballkreis Remscheid/Solingen wurden die bisherigen Plätze zusammengezählt – und der neue Kreis stellt am Saisonende gleich drei Teilnehmer. Durch den Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga nehmen die Profis aus der Landeshauptstadt einen Startplatz ein, dadurch hat der Kreis Düsseldorf aber keinen vierten Startplatz über den Kreispokal mehr. Die erste Runde soll am Sonntag, 9. August, gespielt werden ohne die Dritt- und Regionalligisten, deren erste Runde dann zwischen dem 25. und 27. August steigt. Der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss wird mit insgesamt fünf Mannschaften im Verbandspokal vertreten sein. Neben den beiden Oberligisten Jüchen und Holzheimer SG sind auch noch der Kreispokalsieger SC Kapellen, der unterlegene Finalgegner 1. FC Grevenbroich-Süd und der Drittplatzierte SV Rosellen mit von der Partie.

Dass eine Mannschaft aus dem Rhein-Kreis Neuss den Sprung in den DFB-Pokal geschafft hat, ist allerdings schon eine Ewigkeit her. Zum bislang letzten Mal schaffte das der einst so große VfR Neuss, der mittlerweile nur noch in der Kreisliga B spielt. 1980 kickte er noch in der Verbandsliga Niederrhein, was damals die vierthöchste Spielklasse in Deutschland war, und traf in der ersten Runde auf den damaligen Zweitligisten RW Essen, der Spieler wie Frank Mill, Willi „Ente“ Lippens im Spätherbst seiner Karriere und Matthias Herget in seinen Reihen hatte. Weil damals der Amateurverein nicht automatisch Heimrecht genoss, spielten die Neusser im legendären Stadion an der Hafenstraße und verloren letztlich klar mit 2:7.

Auch David Rodriguez, seit einigen Wochen in der sportlichen Leitung der Holzheimer SG, hätte nichts dagegen, wenn der Oberligist aus Neuss dem VfR nacheifern würde. Denn auch er ist ein großer Fan des Pokals. „Wir freuen uns und sind gespannt auf die Auslosung“, sagt Rodriguez, der sich auch von dem Weg des SC St. Tönis inspirieren lässt. Zumal in Gestalt von Aaron Thomas und Jonas Theuerzeit auch zwei Spieler von der HSG dorthin gewechselt sind und so mit Blick auf die Partie gegen Frankfurt vor dem Höhepunkt ihrer Amateurkarriere stehen. „Wenn du das schaffen willst, brauchst du viel Losglück und Spielglück, aber St. Tönis zeigt, dass es geht“, sagt Rodriguez, dessen Fokus aber zunächst der ersten Runde im Niederrheinpokal gilt: „Die läuft bei uns nicht so nebenher. Wir wollen unbedingt weiterkommen.“

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