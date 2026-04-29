Der Traum vom Finale endet für den FC Holzhausen deutlich

Holzhausen begegnete dem Favoriten zunächst mit Mut und hielt die Partie in der Anfangsphase ausgeglichen. Die Kickers hatten zwar etwas mehr Ballbesitz, doch auch der FC kam zu ersten Offensivaktionen und setzte Nadelstiche. Nach einigen Annäherungen der Gäste fiel in der 24. Minute das 0:1, als Marlon Faß nach einer Ecke per Kopf traf. Trotz des Rückstands blieb Holzhausen im Spiel und ließ sich nicht aus der Ordnung bringen.

In der 35. Minute belohnte sich der FC für diese Phase. Nach einer Ecke konnten die Kickers den Ball nicht entscheidend klären, Enrico Huss traf zum 1:1 und stellte den Anschluss wieder her. Holzhausen hatte damit gezeigt, dass der Favorit verwundbar war. Umso schwerer wog der erneute Rückstand kurz vor der Pause: In der ersten Minute der Nachspielzeit traf Faß nach einer Hereingabe zum 2:1 für die Gäste. Statt mit einem offenen Ergebnis in die Kabine zu gehen, musste Holzhausen unmittelbar vor dem Seitenwechsel einen Rückschlag hinnehmen.

Die Entscheidung nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff hielten die Kickers den Druck hoch und erhöhten in der 52. Minute auf 3:1. Wieder war Faß zur Stelle, diesmal nach Vorarbeit von Christian Mauersberger. Holzhausen versuchte, im Spiel zu bleiben, kam aber nicht mehr in die Nähe eines schnellen Anschlusstreffers. Die Gäste kontrollierten die Begegnung zunehmend und waren dem vierten Tor näher als der FC dem 2:3. In der 73. Minute traf David Tomic zum 4:1, nur zwei Minuten später stellte Faß mit seinem vierten Treffer des Tages auf 5:1.

Trotz Niederlage ein besonderes Kapitel

Die Schlussphase brachte für Holzhausen keine Wendung mehr, sondern eher die Gewissheit, dass der Favorit seine Klasse konsequent genutzt hatte. Für den FC bleibt dennoch ein bemerkenswerter Pokallauf, der erst im Halbfinale endete. Gegen einen Regionalligisten war die Aufgabe groß, und trotz des deutlichen Resultats hielt Holzhausen die Partie in der ersten Hälfte lange offen. Nun richtet sich der Blick wieder auf die Verbandsliga Württemberg, in der die Mannschaft als Tabellenzweiter weiter in aussichtsreicher Position steht. Bereits am Wochenende wartet mit dem Auswärtsspiel beim TSV Weilimdorf die nächste Aufgabe.