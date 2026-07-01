Der Traum vom DFB-Pokal lebt

Noch sind es mehr als drei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison, doch für den SC Spelle-Venhaus rückt der Niedersachsenpokal bereits in den Fokus. Die Auslosung am Freitag entscheidet über den ersten Schritt auf dem Weg zum großen Ziel DFB-Pokal. Der Ligabetrieb lässt noch auf sich warten, doch für den SC Spelle-Venhaus steht bereits der nächste wichtige Termin im Kalender. Am Freitag ab 17.30 Uhr lost der Niedersächsische Fußballverband die Begegnungen im Niedersachsenpokal aus. Für die Emsländer eröffnet sich erneut die Chance, sich erstmals für den DFB-Pokal zu qualifizieren.

Der Weg dorthin ist diesmal vergleichsweise kurz. Im Wettbewerbsstrang der Oberligisten und Bezirkspokalsieger wären vier Siege ausreichend, um das Endspiel zu erreichen und den Traum von der nationalen Bühne wahr werden zu lassen. Zweimal stand der SCSV diesem Ziel bereits nahe: Während der Corona-Pandemie wurde der Pokalsieger ausgelost, später scheiterten die Speller nach ihrem Regionalliga-Aufstieg erst im Finale am TuS Bersenbrück. Nur ein Erstrundenspiel – 15 Vereine erhalten ein Freilos Im Wettbewerbsstrang „Oberliga/Bezirkspokalsieger“ befinden sich insgesamt 17 Mannschaften im Lostopf. Deshalb wird in der ersten Runde lediglich eine Partie ausgetragen, während die übrigen 15 Vereine kampflos ins Achtelfinale einziehen. Eine regionale Einteilung gibt es dabei nicht.