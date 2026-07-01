Der Traum vom DFB-Pokal lebt

Noch sind es mehr als drei Wochen bis zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison, doch für den SC Spelle-Venhaus rückt der Niedersachsenpokal bereits in den Fokus. Die Auslosung am Freitag entscheidet über den ersten Schritt auf dem Weg zum großen Ziel DFB-Pokal.
Der Ligabetrieb lässt noch auf sich warten, doch für den SC Spelle-Venhaus steht bereits der nächste wichtige Termin im Kalender. Am Freitag ab 17.30 Uhr lost der Niedersächsische Fußballverband die Begegnungen im Niedersachsenpokal aus. Für die Emsländer eröffnet sich erneut die Chance, sich erstmals für den DFB-Pokal zu qualifizieren.
Der Weg dorthin ist diesmal vergleichsweise kurz. Im Wettbewerbsstrang der Oberligisten und Bezirkspokalsieger wären vier Siege ausreichend, um das Endspiel zu erreichen und den Traum von der nationalen Bühne wahr werden zu lassen. Zweimal stand der SCSV diesem Ziel bereits nahe: Während der Corona-Pandemie wurde der Pokalsieger ausgelost, später scheiterten die Speller nach ihrem Regionalliga-Aufstieg erst im Finale am TuS Bersenbrück.
Nur ein Erstrundenspiel – 15 Vereine erhalten ein Freilos
Im Wettbewerbsstrang „Oberliga/Bezirkspokalsieger“ befinden sich insgesamt 17 Mannschaften im Lostopf. Deshalb wird in der ersten Runde lediglich eine Partie ausgetragen, während die übrigen 15 Vereine kampflos ins Achtelfinale einziehen. Eine regionale Einteilung gibt es dabei nicht.
Zum Teilnehmerfeld gehören neben dem SC Spelle-Venhaus die Oberligisten BW Lohne, Titelverteidiger Lüneburger SK Hansa, Germania Egestorf-Langreder, Heeslinger SC, VfV Borussia 06 Hildesheim, SV Wilhelmshaven, TuS Bersenbrück, BSV Rehden, FC Verden 04, SSV Vorsfelde, SC Hemmingen-Westerfeld und Vorwärts Nordhorn. Hinzu kommen die Bezirkspokalsieger STK Eilvese und VfL Stenum sowie die nachgerückten Finalisten SV Reislingen-Neuhaus und TSV Bardowick.
Nicht vertreten sind die zweiten Mannschaften von Eintracht Braunschweig, dem SV Meppen und der SV Drochtersen/Assel, die nicht für den Wettbewerb zugelassen sind.
Auslosung wird live übertragen
Die Ziehung beginnt am Freitag mit dem Wettbewerbsstrang der Dritt- und Regionalligisten, ehe anschließend die Paarungen der Oberligisten und Bezirkspokalsieger ermittelt werden. Übertragen wird die Auslosung live auf dem YouTube-Kanal des Niedersächsischen Fußballverbandes.
Für den SC Spelle-Venhaus markiert sie den Start in eine Pokalsaison, die erneut die Hoffnung auf ein historisches Kapitel weckt. Vier erfolgreiche Spiele würden genügen, um erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in den DFB-Pokal zu schaffen. Bis dahin entscheidet zunächst das Los darüber, wie der Weg der Emsländer beginnt.