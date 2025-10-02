Der Traum vom DFB-Pokal! Flutlichtspektakel im Hasestadion

Der TuS Bersenbrück steht am Samstag vor einem der Höhepunkte der bisherigen Saison: Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals empfängt die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann den Ligakonkurrenten FC Verden 04. Anstoß im Hasestadion ist um 17:00 Uhr – eine Partie, in der es um weit mehr geht als den Einzug ins Halbfinale: Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zurück in den DFB-Pokal.
Die Vorbereitung könnte kaum besser sein: Nach dem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den Lüneburger SK Hansa reist der TuS mit breiter Brust in die Pokalwoche. Es war der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen – und vor allem ein Statement für die wiedergewonnene Offensivkraft. In der Liga hat sich Bersenbrück inzwischen auf Rang sieben vorgearbeitet, das Selbstvertrauen stimmt.
Bereits im Achtelfinale zeigte der TuS, dass er den Pokalwettbewerb ernst nimmt: Mit 4:1 wurde der MTV Wolfenbüttel souverän bezwungen.
Verden effizient – und im Aufwind
Auch der FC Verden 04 reist mit Rückenwind an. In der Liga einen Rang hinter dem TuS, gewann die Mannschaft von Trainer Tim Ebersbach am vergangenen Wochenende deutlich mit 4:0 gegen Spelle-Venhaus. Besonders hervor stach dabei die Effizienz im Abschluss – ein Aspekt, den Ebersbach nach dem Spiel ausdrücklich lobte. Im Pokal hatten die Verdener im Achtelfinale mit dem BSV Rehden (3:2) ebenfalls einen höher eingeschätzten Gegner aus dem Wettbewerb geworfen.
Beide Teams kennen sich aus der Liga, beide bewegen sich in einer vergleichbaren Tabellenregion. Entscheidend dürfte daher die Tagesform sein – und womöglich auch der Heimvorteil. Im Hasestadion konnte der TuS zuletzt mehrfach überzeugen und wird auf ein stimmungsvolles Publikum setzen können.
Neben dem Duell zwischen Bersenbrück und Verden kommt es am Wochenende zu weiteren Viertelfinalpartien, unter anderem zwischen dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder und dem TSV Wetschen sowie zwischen dem Vfv 06 Hildesheim und dem Lüneburger SK. Der TuS hat es also selbst in der Hand, sich erneut unter die letzten vier Teams des Wettbewerbs zu spielen.
Der Traum lebt – der Rahmen steht
Die sportlichen Voraussetzungen stimmen, das Umfeld ist vorbereitet – nun soll die Mannschaft liefern. Die Zielsetzung ist klar: Einzug ins Halbfinale und ein weiteres Kapitel im Pokalmärchen schreiben. Der TuS Bersenbrück ist bereit.