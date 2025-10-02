– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Traum vom DFB-Pokal! Flutlichtspektakel im Hasestadion TuS Bersenbrück empfängt FC Verden 04 im Viertelfinale des Niedersachsenpokals

Der TuS Bersenbrück steht am Samstag vor einem der Höhepunkte der bisherigen Saison: Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals empfängt die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann den Ligakonkurrenten FC Verden 04. Anstoß im Hasestadion ist um 17:00 Uhr – eine Partie, in der es um weit mehr geht als den Einzug ins Halbfinale: Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zurück in den DFB-Pokal.

Die Vorbereitung könnte kaum besser sein: Nach dem deutlichen 5:0-Erfolg gegen den Lüneburger SK Hansa reist der TuS mit breiter Brust in die Pokalwoche. Es war der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen – und vor allem ein Statement für die wiedergewonnene Offensivkraft. In der Liga hat sich Bersenbrück inzwischen auf Rang sieben vorgearbeitet, das Selbstvertrauen stimmt. Bereits im Achtelfinale zeigte der TuS, dass er den Pokalwettbewerb ernst nimmt: Mit 4:1 wurde der MTV Wolfenbüttel souverän bezwungen.

Verden effizient – und im Aufwind Auch der FC Verden 04 reist mit Rückenwind an. In der Liga einen Rang hinter dem TuS, gewann die Mannschaft von Trainer Tim Ebersbach am vergangenen Wochenende deutlich mit 4:0 gegen Spelle-Venhaus. Besonders hervor stach dabei die Effizienz im Abschluss – ein Aspekt, den Ebersbach nach dem Spiel ausdrücklich lobte. Im Pokal hatten die Verdener im Achtelfinale mit dem BSV Rehden (3:2) ebenfalls einen höher eingeschätzten Gegner aus dem Wettbewerb geworfen.