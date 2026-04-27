Der Traum lebt: VfB Schloß Holte springt auf Platz zwei

Er ist so wichtig für den VfB Schloß Holte: Beim 3:0-Erfolg in Nieheim trifft Kapitän Julian Lakämper (m.) doppelt. – Foto: Jens Dünhölter

Schloß Holte-Stukenbrock. Sprung auf Tabellenplatz zwei: Aufsteiger VfB Schloß Holte lässt sich im Aufstiegsrennen der Fußball-Landesliga 1 nicht beirren und mischt weiter voll mit. In ihrem sechstletzten Meisterschaftsspiel gewannen die Holter Löwen beim stark abstiegsgefährdeten 1. FC Nieheim mit 3:0 (1:0), überholten den patzenden bisherigen Spitzenreiter RW Kirchlengern (1:3 in Bad Lippspringe) und sind nun erster Verfolger des neuen Tabellenführers SC Herford (3:1 auf der Lohe). Nur ein Punkt trennt den VfB Schloß Holte von den Herfordern, die der große Favorit auf den Titelgewinn in dieser Saison sind.

Im Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion in Neheim war es erneut Stürmer und Kapitän Julian Lakämper, der einen beträchtlichen Anteil am zwölften Liga-Sieg der Holter hatte. Die Nummer neun des VfB markierte sowohl die 1:0-Führung (27.) als auch das vorentscheidende 2:0 in der Schlussphase (85.). Lakämper steht jetzt bereits bei 16 Liga-Treffern. „,Lucky’ ist einfach in einer sehr guten Verfassung“, lobte VfB-Coach Kevin Kröger das Urgestein.