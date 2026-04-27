Der Traum lebt: VfB Schloß Holte springt auf Platz zwei

Schloß Holte-Stukenbrock. Sprung auf Tabellenplatz zwei: Aufsteiger VfB Schloß Holte lässt sich im Aufstiegsrennen der Fußball-Landesliga 1 nicht beirren und mischt weiter voll mit. In ihrem sechstletzten Meisterschaftsspiel gewannen die Holter Löwen beim stark abstiegsgefährdeten 1. FC Nieheim mit 3:0 (1:0), überholten den patzenden bisherigen Spitzenreiter RW Kirchlengern (1:3 in Bad Lippspringe) und sind nun erster Verfolger des neuen Tabellenführers SC Herford (3:1 auf der Lohe). Nur ein Punkt trennt den VfB Schloß Holte von den Herfordern, die der große Favorit auf den Titelgewinn in dieser Saison sind.
Im Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion in Neheim war es erneut Stürmer und Kapitän Julian Lakämper, der einen beträchtlichen Anteil am zwölften Liga-Sieg der Holter hatte. Die Nummer neun des VfB markierte sowohl die 1:0-Führung (27.) als auch das vorentscheidende 2:0 in der Schlussphase (85.). Lakämper steht jetzt bereits bei 16 Liga-Treffern. „,Lucky’ ist einfach in einer sehr guten Verfassung“, lobte VfB-Coach Kevin Kröger das Urgestein.
Mit einem Kopfballtor nach einer Flanke von Robin Hofmann hatte Julian Lakämper den Gast in Führung geköpft (27.), doch auch die Hausherren, die nur nach Standards gefährlich wurden, setzten einen vielversprechenden Kopfball auf das VfB-Tor – dieser landete am Pfosten. Auf dem schwer zu bespielenden Platz war kaum gepflegtes Fußballspielen möglich, „das war schon ein ziemlicher Acker“, befand Kevin Kröger.
Unter anderem Kevin Klippenstein, der nach einem 20-Meter-Solo am Innenpfosten scheiterte, und ebenso Julian Lakämper hätten die Holter früher erlösen können, doch erst in der 85. Minute markierte wieder „Lucky“ nach einem Umschaltmoment aus spitzem Winkel das erlösende 2:0. Es war die Entscheidung in Nieheim, doch nicht das letzte Tor: Eine Flanke von Jonas Böhme bugsierte Nieheims Innenverteidiger Alex Hopp unglücklich zum 0:3 aus Sicht der Gastgeber ins eigene Tor (87.).
VfB Schloß Holte: Brüseke – Pfeiffer (62. Böhme), Giebel, Just (87. Brummel), Hofmann – Ulrich, Friesen, Räker (71. Gievert), K. Klippenstein – Wehmeier (76. L. Klippenstein), Lakämper (87. Fröse).
Tore: 0:1 Lakämper (27.), 0:2 Lakämper (85.), 0:3 Hopp (87., Eigentor).