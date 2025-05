Der Traum lebt: SV Ohlstadt wurschtelt sich weiter durch

Es scheint, als würden sie sich in der Kreisliga durchwurschteln, die Ohlstädter Fußballer. Subjektiv immer mit dem Gefühl eines verdienten Sieges. Aber auch im Wissen um fehlende Konstanz, unsouveräne Phasen und notwendige Glücksmomente. Daran änderte sich auch am Samstag nichts. Der SVO hatte bis zur Pause alles im Griff, lag durch ein Traumtor rechtmäßig in Front. In der Schlussminute aber mussten sie das erste Mal richtig tief durchschnaufen. Leonhard Strobl verpasste beim Versuch des Befreiungsschlags den Ball, nicht aber das Bein des Gegenspielers.

Akustisch zu vernehmen war lediglich das knöcherne Geräusch, nicht aber ein möglicher Elfmeterpfiff. Der hätte Schwinghammers Führungstor womöglich massiv geschmälert. So aber blieb der schillernde Moment des 30-Jährigen das Thema. Schwinghammer hatte den vor ihm aufspringenden Ball aus großer Distanz volley mit dem Vollspann genommen und dichtete ihm eine Flugkurve an, die selbst FC-Keeper Louis Sachau nur fasziniert beobachten konnte.

Dann machte Luis Steffl in zwei Fällen zunächst alles richtig, den Dreier aber in letzter Instanz nicht klar, sein Abschluss zischte über das Tor. Und so musste sich der SVO glücklich schätzen, dass ein Freistoß von Franz Huber in der Nachspielzeit ähnlich knapp über den Balken segelte. Eingegriffen wird von Trainerseite in Sachen Mankos nicht mehr. „Wir ändern nichts mehr groß, sondern pickeln uns da jetzt durch“, betont Schedler im sicheren Glauben, dass „wir die beiden letzten Partien auch gewinnen“. Als Spieler blieb dem 34-Jährigen eine Relegation verwehrt. „Umso geiler ist es, das jetzt als Trainer vielleicht so zu haben.“