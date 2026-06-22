Der Traum ist geplatzt: Lipsia Eutritzsch unterliegt und steigt ab Im ultimativen Abstiegs-Krimi zieht der SV Lipsia Eutritzsch beim Stadtrivalen SV Tapfer 06 Leipzig mit 0:2 den Kürzeren. Nach nur einem Jahr in der Sachsenliga muss der Aufsteiger den bitteren Gang zurück in die Landesklasse antreten. von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Es hat nicht sollen sein. Der SV Lipsia Eutritzsch hat das "Wunder von Leipzig" verpasst und muss nach einer umkämpften, aber am Ende unglücklichen 0:2 (0:0)-Niederlage beim SV Tapfer 06 Leipzig den direkten Wiederabstieg aus der Sachsenliga hinnehmen. Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 260 Zuschauern auf dem Tanners-Sportplatz fehlte den Eutritzschern in den entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen Glück und die Kaltschnäuzigkeit, um das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden.

Nervenkrimi ohne spielerischen Glanz Dass in diesem städtischen Kellerduell extrem viel auf dem Spiel stand, war von der ersten Minute an spürbar. Beide Mannschaften agierten taktisch extrem diszipliniert, scheuten jedoch das letzte Risiko, um bloß nicht den ersten, fatalen Fehler zu machen. Es entwickelte sich eine zähe und von Nervosität geprägte Partie, in der spielerische Highlights Mangelware blieben.

Der Knackpunkt des Spiels ereignete sich im zweiten Durchgang: Lipsia erarbeitete sich eine absolute 100%-Torchance, verpasste es jedoch haarscharf, die erlösende Führung zu erzielen. In der Folge rächte sich die mangelnde Effizienz eiskalt. Die Gastgeber von Tapfer Leipzig bewiesen in der Schlussphase die reifere Spielanlage und nutzten ihre Gelegenheiten konsequent: Erst brach Marvin Hahn in der 71. Minute den Bann zum 1:0, ehe Tobias Lory nur sieben Minuten später (78.) mit dem 2:0 alle Eutritzscher Hoffnungsträume endgültig begrub. Das ehrliche Fazit der sportlichen Leitung Der Sportliche Leiter des SV Lipsia, Julius Nitzsche, zog nach dem Abpfiff ein gewohnt ungeschöntes und faires Fazit der Partie: „Es war insgesamt kein gutes Spiel von beiden Seiten. Man hat gemerkt, dass es um viel ging und keiner einen Fehler machen wollte. Wir müssen in Führung gehen durch eine 100%-ige Chance, dann wäre es interessant geworden. Am Ende gewinnt Tapfer aber verdient.“