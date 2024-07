Der Transfersommer in Schwicheldt

Mit einem starken Schlussprint, inklusive zweier Siege in den letzten beiden Saisonspielen, machte der TSV den Klassenerhalt im ersten Jahr in der Bezirksliga seit Aufzeichnung der FuPa-Daten fix. Was ebenfalls fix ist, sind die vier Neuzugänge, die der Verein auf seinem vereineigenen Instagram-Account bekanntgab.