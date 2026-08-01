Der Transfersommer des TSV Üfingen

– Foto: André Nückel

Der TSV Üfingen hat seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Mit einem Neuzugang von außerhalb sowie mehreren Spielern aus den eigenen Reihen ist der TSV bereit für die Saison 2026/2027.

Als erster externer Neuzugang wechselt Felix Kreykenbohm vom SV Lengede an den Kanal. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler gilt als spielstarker Akteur mit guter Übersicht und soll sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen. Ausschlaggebend für seinen Wechsel waren nach Vereinsangaben unter anderem das familiäre Umfeld und der Teamgeist beim TSV.

Aus den eigenen Reihen rückt Luis Kick fest aus der U23 in die erste Mannschaft auf. Der Offensivspieler überzeugte in den vergangenen Jahren als Leistungsträger der Reserve und konnte auch bei seinen Einsätzen im Bezirksliga-Team bereits auf sich aufmerksam machen.

Für die Torhüterposition verpflichtet der TSV mit Milan Niessen einen 19-jährigen Schlussmann vom VfL Salder. Gemeinsam mit Tobias Huppertz soll Niessen künftig das Torhütergespann bilden und sich in Üfingen sportlich weiterentwickeln.

Ebenfalls aus der U23 stößt Dennis Schieb zur ersten Mannschaft. Nach elf Jahren in der Reserve entscheidet sich der 29-Jährige für den Schritt in den Bezirksliga-Kader. Neben seiner langjährigen Vereinszugehörigkeit bringt Schieb auch Erfahrung aus seiner Tätigkeit im Vereinsvorstand mit und gilt innerhalb des Vereins als prägende Persönlichkeit. In der ersten Mannschaft ist er als Verstärkung für die Defensive eingeplant.