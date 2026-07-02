Der Transfersommer der SG Niedernjesa im Überblick

– Foto: André Nückel

Die SG Niedernjesa arbeitet nach dem geschafften Klassenerhalt intensiv an der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Bezirksliga-Saison. Mit Christian Nitsche übernimmt planmäßig ein neuer Cheftrainer, Sven Sauermann bleibt dem Team als Co-Trainer erhalten. Parallel dazu hat der Verein bereits eine Reihe von Neuzugängen vorgestellt und damit die sportliche Ausrichtung für die neue Spielzeit deutlich gemacht.

Zum Auftakt der Personalplanungen präsentierte die SGN drei Verstärkungen. Vom Kreisligisten FC Gleichen wechselt Björn Denecke nach Niedernjesa. Der erfahrene Stürmer, Jahrgang 1986, soll dem Angriff zusätzliche Routine und Torgefahr geben. In der Region gilt Denecke als klassischer Torjäger. Ergänzt wird das Offensivprofil durch Anton Ptok, der aus den A-Junioren des JFV 37 Göttingen kommt und dort in der Landesliga bereits als Leistungsträger auftrat. Für das Tor verpflichtete die SG Niedernjesa Dennis Klinge vom TSV Dramfeld, der besonders durch sein mitspielendes Torwartspiel auffallen soll.

Den eingeschlagenen Weg, junge Spieler gezielt an den Herrenbereich heranzuführen, setzte der Verein anschließend mit gleich weiteren Nachwuchsspielern fort. Vom FC Gleichen wechseln Robin Herborg, Julius Geisler und Luis Förster zur SGN. Alle drei spielten zuletzt in der A-Junioren-Bezirksliga und bringen damit bereits Erfahrung auf Bezirksebene mit.

Für Robin Herborg ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Er ist seit seiner Geburt Vereinsmitglied der SG Niedernjesa und soll als schneller, offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger den nächsten Entwicklungsschritt machen. Auch Julius Geisler kehrt in sein Heimatdorf zurück. Der flexibel einsetzbare Außenspieler gilt mit seinem starken linken Fuß als gefährliche Option. Luis Förster ergänzt das Trio als zweikampfstarker Linksverteidiger.

Von der JSG Rosdorf/Gr. Schneen kommen zudem Jona Bühre und Anton Faust. Bühre folgt seinem Bruder Felix zur SGN und bringt als 1,90 Meter großer Innenverteidiger Physis, Übersicht und Ruhe am Ball mit. Faust machte mit 13 Pflichtspieltoren in 19 Saisonspielen auf sich aufmerksam und soll als beidfüßiger, variabler Offensivspieler an die Anforderungen des Herrenfußballs herangeführt werden.

„Die Verpflichtung dieser fitten und hungrigen Spieler passt perfekt zu unserer Vereinsphilosophie“, erklärten die Verantwortlichen. Julius Geisler, Robin Herborg und Luis Förster würden die Bezirksliga bereits aus dem Jugendbereich kennen, mit Anton Faust und Jona Bühre gewinne man „zwei spannende Perspektivspieler“ hinzu. Die Spieler passten genau in das Konzept, junge Talente aus der Region zu integrieren.

Auch auf höherem Erfahrungsniveau legte die SG Niedernjesa nach. Vom SC Rosdorf wechseln Asad Ayub und Sidar-Baran Sengül an den Herbert-Wienecke-Sportplatz. Ayub soll mit seinen 2,00 Metern Körpergröße der Defensive mehr Präsenz und Lufthoheit verleihen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger lebt seit 15 Jahren in Niedernjesa und wurde in der Jugend des 1. SC Göttingen 05 ausgebildet. Sengül kommt ebenfalls vom SC Rosdorf und bringt als flexibel einsetzbarer Außenbahnspieler technische Qualität und Spielverständnis mit. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem bei der SG Wattenscheid 09.

„Der Kader nimmt immer konkretere und extrem spannende Formen an“, hieß es aus Trainerteam und sportlicher Leitung. Ayub bringe mit seiner Statur und seiner Ausbildung bei Göttingen 05 genau das Profil mit, das für das Zentrum gesucht worden sei. Sengül sei ein hervorragend ausgebildeter Außenbahnspieler. Beide passten auch charakterlich in das bestehende Teamgefüge.

Für die Offensive vermeldete die SGN kurz darauf den nächsten Doppelschlag. Yapi Jean Miracle Ané wechselt vom Bovender SV II nach Niedernjesa. Der 25-jährige Offensivallrounder war in der vergangenen Kreisliga-Saison mit acht Treffern vereinsinterner Toptorjäger in Bovenden und soll auf mehreren Offensivpositionen für Gefahr sorgen. Dazu kommt Jean-Luc Doudou vom FC Grone. Der schnelle Außenbahnspieler bringt Erfahrung aus dem Göttinger Raum mit und soll Verantwortung auf sowie neben dem Platz übernehmen.

Cheftrainer Christian Nitsche, Co-Trainer Sven Sauermann und die sportliche Leitung sehen in den beiden Neuzugängen eine passende Ergänzung zur Spielidee. Mit Ané gewinne man einen Offensivspieler im besten Fußballalter, während Doudou die gewünschte Erfahrung und Dynamik mitbringe. Die Mischung aus Torgefährlichkeit, Tempo und Routine sei genau das, was die SGN in der Bezirksliga benötige.

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte der Verein mit der Verpflichtung von Cedric Sacki. Der 20-jährige Offensivspieler kommt von der zweiten Mannschaft des I. SC Göttingen 05. Mit 1,96 Metern Körpergröße, starken individualtechnischen Fähigkeiten, Athletik und Bezirksligaerfahrung gilt Sacki als entwicklungsfähige Verstärkung für den gesamten Offensivbereich. Er kann auf den Außenbahnen, zentral oder hinter den Spitzen eingesetzt werden.

„Mit Cedric gewinnen wir eine extrem spannende Option für unser Offensivspiel hinzu“, erklärten Nitsche und Sauermann. Sacki bringe mit Technik, Bezirksligaerfahrung und Flexibilität genau das gesuchte Profil mit. Der Verein wolle ihn gezielt fordern, taktisch formen und weiterentwickeln.

Neben den zahlreichen Zugängen auf dem Platz gibt es auch im Funktionsteam eine wichtige Rückkehr. Niclas Rohrig übernimmt wieder den Posten des Betreuers der ersten Mannschaft. Innerhalb des Vereins genießt Rohrig einen hohen Stellenwert und soll mit seiner Arbeit im Hintergrund das Teamgefüge weiter stärken. Das Trainerteam bezeichnete seine Rückkehr als „riesigen Gewinn“ und hob seine Bedeutung als „gute Seele“ der Mannschaft hervor.

Mit den bisherigen Personalentscheidungen setzt die SG Niedernjesa auf eine klare Mischung: junge Talente aus der Region, erfahrene Kräfte für zentrale Rollen und Spieler mit Entwicklungspotenzial für die Offensive. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt will der Verein damit die Grundlage legen, um sich im zweiten Bezirksliga-Jahr weiter zu stabilisieren.