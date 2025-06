Der Trainer steht

Veapi bringt reichlich Erfahrung aus dem regionalen Fußball mit. In den vergangenen fünf Jahren stand er an der Seitenlinie der FSG Jossatal und machte sich dort einen Namen als engagierter Entwickler und Teamformer. Dass Veapi nun zur SG Nüsttal/Dammersbach wechselt, ist auch eine Rückkehr an vertraute Wirkungsstätte – aus dem Jugendbereich kennt er das Umfeld bereits.

Im Vordergrund der kommenden Jahre steht der behutsame Aufbau einer gemeinsamen Identität. Aus zwei Teams soll eine verschworene Einheit wachsen – mit einem Fokus auf nachhaltige Entwicklung und der Integration junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Für die SG ist die Verpflichtung Veapis ein ambitionierter Schritt auf dem Weg zur sportlichen und strukturellen Konsolidierung.

Der neue Trainer tritt damit in eine zentrale Rolle im Neustart beider Vereine – sportlich wie menschlich. Die Weichen sind gestellt, der Ball kann rollen.