Der Trainer hält den Ball flach

Fußball-Kreisliga A: Aufstiegsfavorit VfL Vichttal II besiegt Aufsteiger Germania Freund mit 4:0.
Zum Auftakt der Saison in der Fußball-Kreisliga A Aachen hat der VfL Vichttal II direkt ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Tom Schruff setzte sich am vergangenen Sonntag auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0) gegen Aufsteiger Germania Freund durch.
„Die Freunder haben von Anfang an gezeigt, dass sie in der Liga bestehen wollen. Sie waren sehr engagiert und haben uns das Leben schwer gemacht“, berichtete Vichttals Coach, der in der 24. Minute den Führungstreffer von Jaspar Minderjahn bejubeln konnte. In der Nachspielzeit von Durchgang eins legte Marco Keulen das 2:0 nach (45. + 4).
„Wir haben es gut gelöst und hätten zur Pause ein oder zwei Tore höher führen müssen“, betonte Schruff, dessen Team es in Hälfte zwei versäumte, frühzeitig die Vorentscheidung herbeizuführen. „Wenn Freund das 1:2 gemacht hätte, dann wäre es vermutlich noch einmal richtig spannend geworden“, erläuterte der VfL-Trainer, der erst in der Nachspielzeit die Treffer von Noah Curkovic zum 3:0 und Ali Asik zum 4:0 erleichtert feiern durfte.
Dass die Zweitvertretung des VfL als einer der Top-Favoriten für den Aufstieg gehandelt wird, weiß auch Schruff. Der 36-Jährige hält allerdings den Ball flach: „Die Vorbereitung ist leider nicht nach Plan gelaufen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um so stabil dazustehen, wie ich mir das vorstelle.“ Der Tabellenzweite der Vorsaison will den positiven Weg weiter fortsetzen, wie der Trainer unterstrich. „Wir wollen wieder oben mitspielen. Das offizielle Ziel Aufstieg gibt es bei uns nicht.“
Für die Germania geht es hingegen ausschließlich darum, die Klasse zu halten. „Wir sind jetzt in der Kreisliga A angekommen, aber natürlich habe ich mir den Start etwas anders vorgestellt“, betonte Freunds Coach Mike Thelen, der den Sieg der Vichttaler als absolut verdient einstufte. „Wir haben den Faden nicht gefunden. Bei uns hat nichts richtig funktioniert“, ergänzte der 37-Jährige, der beim Auftakt nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. „Kämpferisch haben wir gut dagegengehalten, aber die Qualität der Vichttaler ist schon der Hammer. Herzlich willkommen in der Kreisliga A“, schob Thelen mit einem Augenzwinkern hinterher.
Die Ergebnisse im Überblick:
FC Stolberg - Berger Preuß 4:2: 1:0 Alberga (35.), 1:1 Kleemann (38.), 2:1 Reul (44.), 3:1 Alberga (52.), 4:1 Michou (69.), 4:2 Zimmermann (77./Foulelfmeter)
Breinig II - Arm. Eilendorf 0:0
Vichttal II - Freund 4:0: 1:0 Minderjahn (24.), 2:0 Keulen (45.+4), 3:0 Curkovic (90.+2), 4:0 Asik (90.+6)
Rott - SV Eilendorf II 1:2: 0:1 Martinez-Walbert (15.), 1:1 Motter (33.), 1:2 Martinez-Walbert (42./Foulelfmeter) Gelb-Rot: Capra (82./SV Rott)
Vaalserquartier - Pannesheide 0:1: 0:1 Jacob (45.+1)
FC Eschweiler - Verlautenheide II 5:2: 1:0 Filster (28.), 2:0 Koubaa (32.), 3:0 Özsoy (44.), 4:0 Özsoy (65.), 4:1 Hemforth (85./Foulelfmeter), 4:2 Balin (90.), 5:2 Medina (90.+3)
Rhen. Würselen/Euchen - Burtscheider TV 2:0: 1:0 Medrano (17.), 2:0 Schleisick (77.)
St. Jöris - Kellersberg 3:3: 0:1 Bayindir (10.), 1:1 Lisowski (40.), 2:1 Rayak (44.), 2:2 Arling (79.), 3:2 Bittins (81./Foulelfmeter), 3:3 Vukosavljevic (86.)
