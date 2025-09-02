Der Trainer hält den Ball flach

Kein Durchkommen: Vichttals Akteure stoppen gemeinsam Freunds Luis Dias (l.). – Foto: FuPa/Michael Schneiders

Fußball-Kreisliga A: Aufstiegsfavorit VfL Vichttal II besiegt Aufsteiger Germania Freund mit 4:0.

Zum Auftakt der Saison in der Fußball-Kreisliga A Aachen hat der VfL Vichttal II direkt ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Tom Schruff setzte sich am vergangenen Sonntag auch in der Höhe verdient mit 4:0 (2:0) gegen Aufsteiger Germania Freund durch. So., 31.08.2025, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II FC Germania Freund Freund 4 0

„Die Freunder haben von Anfang an gezeigt, dass sie in der Liga bestehen wollen. Sie waren sehr engagiert und haben uns das Leben schwer gemacht“, berichtete Vichttals Coach, der in der 24. Minute den Führungstreffer von Jaspar Minderjahn bejubeln konnte. In der Nachspielzeit von Durchgang eins legte Marco Keulen das 2:0 nach (45. + 4). „Wir haben es gut gelöst und hätten zur Pause ein oder zwei Tore höher führen müssen“, betonte Schruff, dessen Team es in Hälfte zwei versäumte, frühzeitig die Vorentscheidung herbeizuführen. „Wenn Freund das 1:2 gemacht hätte, dann wäre es vermutlich noch einmal richtig spannend geworden“, erläuterte der VfL-Trainer, der erst in der Nachspielzeit die Treffer von Noah Curkovic zum 3:0 und Ali Asik zum 4:0 erleichtert feiern durfte.