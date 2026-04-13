Der Trainer des FC 08 Bad Säckingen nimmt kuriose Verwarnung mit Humor

Lieber mal still sein: Der Bad Säckinger Trainer Clemens Bauer sah gegen Laufenburg II sozusagen stellvertretend für die Zuschauer die Gelbe Karte. | Archivfoto: Matthias Konzok

In einem intensiven Lokalfight gegen den SV 08 Laufenburg II brachte Gastgeber FC 08 Bad Säckingen ein 2:2 über die Ziellinie. Trainer Clemens Bauer erklärte: „Es war lange ein Spiel auf Augenhöhe, aber am Ende gingen uns die Körner aus. Laufenburg hatte in den letzten zwei Minuten noch zwei Großchancen – wir hatten Glück, nicht noch das 2:3 zu kassieren.“ Bad Säckingen war nervös ins Spiel gegangen; die Bedeutung des Derbys machte die Beine schwer. „Nach dem 0:1 haben wir uns berappelt“, so Bauer. Noch vor der Pause konnte Daniele Billeci egalisieren. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Florian Thies die Heimelf in Führung. „Das hat uns gefreut“, sagte Bauer. „Flo kam von Eichsel zu uns, hatte ein Dreivierteljahr Verletzungspause und hat nun endlich sein erstes Tor für Bad Säckingen erzielt.“

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