Der Torwart, der keiner ist und sein Team zum Titel schießt

Er hat den MTV Himmelpforten III am vergangenen Spieltag zur Meisterschaft geschossen. Dass er im Kader als Torhüter gelistet wird, spiegelt den Charakter des Teams.

In der vergangenen Saison hat sich die dritte Mannschaft des MTV Himmelpforten gebildet. Der Altersdurchschnitt ist 38 Jahre. In der 4. Kreisklasse wurde die Spaßtruppe gleich Meister. Das hat sie nun in der 3. Kreisklasse vorzeitig wiederholt.

Der bald 41-jährige Christian Ritter machte mit seinen beiden Treffern beim 3:0-Auswärtssieg bei D/A VI den Deckel drauf. Seine Bilanz: neun Tore in neun Spielen. In der vergangenen Saison steuerte er 16 Tore in 13 Spielen bei.