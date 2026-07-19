Der Torjäger, den sich jeder wünscht, stürmt wieder für seinen FC Rüti

Es ist eine Heimkehr mit Strahlkraft weit über Rüti hinaus: Taulant Syla trägt nach zwei Jahren beim FC Weesen wieder das Trikot seines Stammvereins. Der langjährige Torjäger soll beim Oberländer Traditionsklub neuen Schwung bringen, nachdem die vergangenen beiden Saisons in der 3. Liga hinter den Erwartungen geblieben waren.
Die Rückkehr sorgt bereits für Schlagzeilen. Auf der Social-Media-Plattform «zoregionalsport.ch» wird der FC Rüti als «Transfersieger des Sommers» bezeichnet. Der «Zürcher Oberländer» titelt: «Gegner aufgepasst – Taulant Syla ist wieder da.»
Die Warnung kommt nicht von ungefähr. Der Ur-Rütner zählt weit über die Region hinaus zu den treffsichersten Stürmern der vergangenen zwei Jahrzehnte. Rund 300 Tore soll er für den FC Rüti erzielt haben, rechnete der «Zürcher Oberländer» vor. Dabei ist Syla weit mehr als ein Vollstrecker – auch als Vorbereiter gehört er seit Jahren zu den Unterschiedsspielern.
Sein Debüt gab er im Sommer 2008 im Alter von 16 in der 3. Liga. Bald wird er nun 35. Bis auf ein halbes Jahr beim damaligen Interregioklub FC Freienbach (2017) trug er während seiner gesamten Karriere das Trikot des FC Rüti. Erst nach dem Abstieg in die 3. Liga zog es ihn vor zwei Jahren zum FC Weesen.
Dass der bald 35-Jährige noch längst nichts von seiner Klasse eingebüsst hat, zeigte er unmittelbar nach seiner Rückkehr. Im ersten Testspiel gegen Gossau setzte er sofort Akzente und machte den Unterschied aus.
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Auch beim FC Weesen hinterliess Syla in den vergangenen zwei Jahren tiefe Spuren. In zwei Meisterschaften erzielte er 53 Tore und trug gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Edison entscheidend dazu bei, dass sich die St. Galler als Aufsteiger auch in der 2. Liga interregional gleich im oberen Tabellendrittel etablierten.
Dass ihn der FC Weesen gerne behalten hätte, überrascht ebenso wenig wie das Interesse anderer Vereine.
Ausschlaggebend für die Rückkehr war jedoch die Verbundenheit mit seinem Heimatverein. «Einfach die Strasse zum Training überqueren. Das fühlt sich schon anders an», sagt der Ur-Rütner, der noch immer direkt neben der Schützenwiese wohnt.
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Für den FC Rüti ist es ein Transfer mit Signalwirkung. Über viele Jahre prägte Syla gemeinsam mit seinem Bruder Edison die erfolgreichste Phase der jüngeren Vereinsgeschichte mit den Aufstiegen in die 2. Liga und die 2. Liga interregional.
Nun soll der Offensivspieler helfen, den Klub nach zuletzt schwierigen Jahren wieder in die Erfolgsspur führen. «Es braucht einen Ruck. Und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten», sagt Syla.
Seine Ambitionen formuliert er klar: «Ich weiss, dass ich nicht jünger werde. Aber ich weiss auch, dass ich noch immer für Assists und Tore gut bin.» Entsprechend lautet das Ziel für die kommende Saison: «Wir wollen wieder ein Wörtchen vorne mitreden.»
Gerade in den Reihen von Wetzikon, Küsnacht oder Zollikon, den ambitionierten Klubs der Drittliga-Gruppe 6, dürfte man bei der Transfermeldung von Taulant Syla leer geschluckt haben.
Ob die Rütner Fans bald wieder das Brüderduo Syla gemeinsam auf der Schützenwiese erleben werden, bleibt allerdings offen.
Derzeit deutet wenig darauf hin, dass Edison seinem älteren Bruder nach Rüti folgt. Der bald 31-Jährige dürfte seine Karriere vorerst weiterhin in einer höheren Liga fortsetzen.
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