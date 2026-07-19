Der Torjäger, den sich jeder wünscht, stürmt wieder für seinen FC Rüti Taulant Syla kehrt heim von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

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Es ist eine Heimkehr mit Strahlkraft weit über Rüti hinaus: Taulant Syla trägt nach zwei Jahren beim FC Weesen wieder das Trikot seines Stammvereins. Der langjährige Torjäger soll beim Oberländer Traditionsklub neuen Schwung bringen, nachdem die vergangenen beiden Saisons in der 3. Liga hinter den Erwartungen geblieben waren.

Die Rückkehr sorgt bereits für Schlagzeilen. Auf der Social-Media-Plattform «zoregionalsport.ch» wird der FC Rüti als «Transfersieger des Sommers» bezeichnet. Der «Zürcher Oberländer» titelt: «Gegner aufgepasst – Taulant Syla ist wieder da.» Die Warnung kommt nicht von ungefähr. Der Ur-Rütner zählt weit über die Region hinaus zu den treffsichersten Stürmern der vergangenen zwei Jahrzehnte. Rund 300 Tore soll er für den FC Rüti erzielt haben, rechnete der «Zürcher Oberländer» vor. Dabei ist Syla weit mehr als ein Vollstrecker – auch als Vorbereiter gehört er seit Jahren zu den Unterschiedsspielern.