Der torgefährliche Tempodribbler

Neben seinem knapp zwei Jahre älteren Bruder Rubin (laboriert derzeit an den Folgen eines Wadenbeinbruchs) gilt Baran Hassan bei der DJK St. Matthias Trier als Strippenzieher im Mittelfeld. Wenn der 20-Jährige ins Tempodribbling geht und die Bälle auf die Flügel oder auf die im Sturmzentrum lauernden Mitspieler passt, wird es meist brandgefährlich. Bereits im Vorjahr war Hassan mit zwölf Treffern und vier Vorlagen maßgeblich am guten dritten Platz der gerade erst aufgestiegenen DJK beteiligt.
Aktuell steht der zuletzt wegen einer Schulterverletzung ausgefallene Dribbelkönig bei sechs Treffern aus sieben Partien. Der wuchtige Schuss und die Beidfüßigkeit sind die großen Pluspunkte von Hassan. „Auf der Zehnerposition fühle ich mich heimisch, wenn ich in engen Räumen den Ball habe und Chancen kreieren kann. Wie im Rheinlandpokalspiel gegen Bitburg (4:5) agiere ich auch schon mal auf der Sechs, um mit meiner Ballsicherheit Stabilität ins defensive Mittelfeld zu bekommen“, sieht sich der gebürtige Trierer und im Stadtteil Feyen/Weismark lebende Vollblutfußballer als treibende Kraft hinter den Spitzen.