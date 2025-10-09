Der torgefährliche Tempodribbler

Aktuell steht der zuletzt wegen einer Schulterverletzung ausgefallene Dribbelkönig bei sechs Treffern aus sieben Partien. Der wuchtige Schuss und die Beidfüßigkeit sind die großen Pluspunkte von Hassan. „Auf der Zehnerposition fühle ich mich heimisch, wenn ich in engen Räumen den Ball habe und Chancen kreieren kann. Wie im Rheinlandpokalspiel gegen Bitburg (4:5) agiere ich auch schon mal auf der Sechs, um mit meiner Ballsicherheit Stabilität ins defensive Mittelfeld zu bekommen“, sieht sich der gebürtige Trierer und im Stadtteil Feyen/Weismark lebende Vollblutfußballer als treibende Kraft hinter den Spitzen.

Hier geht's zum kompletten Artikel