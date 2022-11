– Foto: Jörg Struwe

Der Torgarant von Wiepenkathen Kreisliga Stade im Überblick

Landkreis. Harsefeld strauchelt, büßt aber die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga nicht ein, weil Deinste das Toreschießen eingestellt hat. Am Tabellenende tauscht Hagen die Position mit Lühe und überwintert auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Von einer gerechten Punkteteilung sprachen beide Trainer. "Wir haben bisher 25 Punkte geholt und verabschieden uns zufrieden in die Winterpause", sagte Großenwördens Joachim Netuschil. "Wir hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel, Großenwörden dann nach der Pause. Das Unentschieden geht vollkommen in Ordnung", sagte Immenbecks Co-Trainer Jonas Gade. Tore: 0:1 (11.) Endruhn, 1:1 (16.) König, 2:1 (21.) Heinsohn, 2:2 (25.) von Husen.

Das Schlusslicht lebt noch - und hat sich sogar den Luxus eines verschossenen Elfmeters in der 8. Minute gegönnt, zudem noch zwei Spieler (80. Minute Khaled Alnehlawi, 92. Minute Jörg Meyer) mit Gelb-Rot eingebüßt. "Auch wenn dieses Spiel kein Kreisliga-Niveau hatte, waren wir kämpferisch und von der Einstellung her einfach besser", sagte Gunnar Ziche. "Zudem haben wir hinten nichts zugelassen", sagte der D/A-Coach. Fassungslosigkeit hingegen bei Steffen Wilkens: "Das war einfach grottenschlecht. Diese Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben", sagte der SG-Co-Trainer. Tore: 1:0 (21.) Alnehlawi, 2:0 (40.) Robohm

"Das war Not gegen Elend. Spielerisch war das einfach schlecht, die Dynamik fehlt uns. Die Jungs sind einfach durch. Die Winterpause kommt zum richtigen Zeitpunkt", sagte DSV-Coach Filippo Callerame, dessen Team sich gegen einen tief stehenden Gegner schwertat. "Wir haben mit einer Fünfer-Kette in der Abwehr gearbeitet. Das hat in der ersten Halbzeit gut funktioniert", sagte Muku-Co-Trainer Torben Stelling: "Kämpferisch waren wir sehr stark, der Anschlusstreffer fiel dann leider zu spät." Tore: 1:0 (57., ET) Hoeft, 2:0 (77.) Burfeindt, 2:1 (85.) Najafi.

"Wir haben die Räume eng gemacht, spielerisch wieder einmal überzeugt und endlich auch unsere Tore gemacht", zeigte sich Daniel Witt euphorisch nach dem Sieg gegen eine "gruselige Verteidigung" des Gegners. "Das wichtigste Signal: Wir leben noch", sagte der SSV-Coach. Trübsal hingegen blies Heinrich Detje: "Die Spannung in der Mannschaft fehlt einfach. Es ist höchste Zeit, dass Feierabend ist." Und angesichts seiner dünnen Personaldecke fügte der TuS-Trainer einen Weihnachtswunsch an: "Ich hätte gern drei neue Spieler für Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Interessenten können sich gern bei mir melden." Tore: 1:0 (5.) Detlefsen, 2:0 (18.); 3:0 (45.) Ruiz Cortes, 4:0 (54.) Detlefsen, 5:0 (59.) Schilling, 6:0 (62.) Schulz, 6:1 (78.) Baskin.

Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und schossen sich den Frust nach der Niederlage in Immenbeck von der Seele. "Wir haben in der ersten Hälfte den Sack zugemacht und einen Pflichtsieg geholt", sagte TuSV-Team-Manager Engin Yildiz. "Das ist natürlich kein guter Jahresabschluss, die Niederlage einfach zu hoch ausgefallen. Aber wir haben die ersten 15 Minuten der Partie verpennt und unsere Möglichkeiten nicht zu Ende gespielt", sagte SG-Trainer Andreas Husmann. Tore: 1:0 (8.); 2:0 (11.) Delik, 3:0 (15.) H. Yaman, 4:0 (28.) Henn, 5:0 (47., FE) Görüm, 6:0 (77.); 7:0 (88.) Aksoy, 7:1 (90.) Kutscher.

"Güldenstern ist und bleibt offenbar unser Angstgegner. Nun haben wir auch das zweite Spiel gegen diesen Gegner verloren", sagte Marcel Jacobi: "Wir waren zwar feldüberlegen und hatten auch mehr Torchancen, aber Stade hat zum Schluss geschickt verteidigt", sagte der TuS-Trainer, eine turbulente Schlussphase mit viel Aggressivität auf beiden Seiten sah und sogar noch Tim Thesen (87.) und Marvin Witz (90. + 6) in der 101 Minuten langen Partie mit Gelb-Rot verlor. "Zwar hat Harsefeld am Ende massiv auf den Ausgleich gedrängt, aber wir haben defensiv gut gestanden und durch starke Konter die richtigen Nadelstiche gesetzt", sagte ein zufriedener VfL-Coach Christoph Stahn. Tore: 1:0 (51). Engelken, 1:1 (58.) Witz, 2:1 (76.) Wist.