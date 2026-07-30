Der Titelverteidiger schon im Viertelfinale: Heidenaus Zweigleisigkeit

– Foto: Andreas Hannig

Der TSV Heidenau befindet sich schon früh auf dem Kurs zur Titelverteidigung. Im Kreispokal sind die Heidenauer am Mittwochabend mit einem 4:2-Erfolg gegen den FC Hanstedt/Brackel als erstes Team bereits ins Viertelfinale eingezogen. Als nächstes ist der TSV einen Wettbewerb höher gefordert.

Denn als Kreispokalsieger darf der TSV Heidenau auch am Bezirkspokal teilnehmen. Dort trifft der Kreisligist auf den höherklassigen Landkreis-Rivalen MTV Borstel-Sangenstedt (Bezirksliga Lüneburg 2). Dort müssen sich die Heidenauer allerdings steigern, nachdem sie mit ihrem Auswärtsspiel in Brackel nicht vollends einverstanden waren.

Der TSV legte zwar immer wieder vor, doch Bryan Flores Ortega (7.) und Moritz Dyck (85.) hielten den Underdog nach ruhenden Bällen im Spiel. Deswegen bekam Heidenau erst in der Nachspielzeit die Erlösung, als Jannes Matthies den Deckel draufmachte (90.+4). Im Viertelfinale trifft der Vorjahressieger auf den Gewinner aus der Begegnung zwischen dem MTV Ramelsloh und dem MTV Luhdorf-Roydorf.