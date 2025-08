Der Titelverteidiger scheidet aus, blaues Auge für den ASC

Es geht endlich wieder los. Eine Woche vor dem Ligastart ist die 1. Kreispokal-Runde ein erster Indikator, in welche Richtung es für die Stader Mannschaften in der bevorstehenden Spielzeit geht. Während der Titelverteidiger bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist, kommt der ASC Cranz-Estebrügge mit einem blauen Auge davon. Zwei Partien fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Der TuSV Bützfleth hat sich in der Sommerpause prominent verstärkt, weswegen die Mannschaft von Can Yildiz für viele Mitbewerber zu den Kreisliga-Spitzenkandidaten gehört. Mit Süleyman Yaman führte ein Neuzugang die Gäste auf die Siegerstraße (7.), Niklas Stange legte weniger später nach (17.). Dass O/O vor der Pause einen Strafstoß verschoss, verhalf Bützfleth letztlich zu einem ungefährdeten 3:1-Sieg.

Apensen gab seinen favorisierten Gästen durch Nico Ewert eine ordentliche Denkaufgabe mit in die Kabine. Der Eintracht gelang es jedoch, die richtigen Antworten zu finden und die Partie zu drehen. Youngster Otis Mürmann drehte die Begegnung mit einem Doppelpack (49., 57.), Tom Johannsen verhalf dem Kreisligisten zur Vorentscheidung (60.). Schließlich waren es Daniel Endruhn (77.) und Lukas Dreger (89.), die den Deckel draufmachten.

Weil die Duellanten das Heimrecht tauschten, wurde die Begegnung in Stade-Ottenbeck ausgetragen. Der Favorit erfüllte seine Favoritenrolle und präsentierte sich gegenüber dem Underdog aus der 2. Kreisklasse gnadenlos.

Ein Derby zum Auftakt in die Saison! Die SV Ahlerstedt/Ottendorf III ist nach dem vierten Platz im Vorjahr als Favorit in die Begegnung gegangen, trotzdem rechnete sich der TuS "Eiche" Bargstedt nach der Kreisliga-Rückkehr einiges aus. Niklas Nissen brachte A/O zwar in Führung (33.), doch Kevin Meier glich mit dem Kopf aus (40.). Im zweiten Durchgang war es ein Doppelpack von Cedric Hagenguth, der für die Entscheidung sorgte (50., 80.). Pascal Stieglitz machte spät den Deckel drauf (90.).

Der Titelverteidiger ist raus. Dabei gelang es Mario Scheffler, der die vergangene Pokal-Saison mit dem entscheidenden 2:0 im Endspiel gegen Hedendorf beendete, die laufende Spielzeit mit dem Führungstreffer zu eröffnen. Anschließend gelang es dem FC Mulsum/Kutenholz jedoch die Partie auf dem schwer zu bespielenden Geläuf zu drehen. Finn Marzog traf doppelt nach Vorarbeit von Jonas Willenbockel (38., 61.), Hendrik Holst markierte den Führungstreffer für die Gäste (45.).

In der vergangenen Spielzeit kämpfte der SV Burweg lange gemeinsam mit dem MTV Hammah II um den zweiten Aufstiegsplatz in der 1. Kreisklasse Stade. Letztlich behielt Hammah den längeren Atem, während der SVB letztlich noch auf den vierten Platz abrutschte. Dieses Mal behielt Burweg nach einem Dreierpack von Jan-Niklas Petereit das bessere Ende für sich (39., 47., 67.). Die Gäste bewiesen zwar viel Moral und drückten nach einem Doppelpack von Jan Michel auf den Ausgleich (69., 75.). Schließlich erzielte Jannes Koppelmann in der Nachspielzeit den erlösenden 4:2-Siegtreffer für den Underdog (90.+4).

Der ASC Cranz-Estebrügge kommt mit einem blauen Auge davon und umgeht in der Schlussphase einem Elfmeterschießen mit dem VfL Fredenbeck (2. Kreisklasse). Schließlich war es Maximilian Haase, der den Knoten für die Altländer platzen ließen (82.) und nach der Entscheidung durch Björn Winzer (84.), vom Punkt auch das Schlusswort hatte (90.+1).