Der Titelverteidiger kriegt erneut eine hohe Hürde

Die Schlagerpartie der Achtelfinals im FVRZ-Cup heisst Regensdorf - Unterstrass. Auf Uitikon und Winterthur United warten interessante Aufgaben auf heimischem Terrain.

Noch sind einige Partien der 3. Runde des FVRZ-Cups ausstehend. Und doch sind die Paarungen der Achtelfinals bekannt.

Dabei sticht die Zweitliga-Paarung von Aufstiegskandidat Regensdorf und Titelverteidiger Unterstrass heraus. Ansonsten ist nur noch ein Duell unter Zweitliga-Klubs möglich. Dann wenn nämlich Stäfa sich in Glattfelden durchsetzt heisst der Gegner des Seeklubs Adliswil.

Gegen einen Oberklassigen geht es sicher für die Drittliga-Vereine Blue Stars (Glattbrugg), Winterthur United (Wiesendangen oder Bassersdorf) und Zollikon (Veltheim).

Derweil sind beim Sieger aus Töss gegen Schlieren gegen Buttikon sowie Siebnen gegen Niederweningen Vereine aus der 3. Liga unter sich.

Und für Affoltern am Albis geht es zum letzten verbliebenen Viertliga-Klub Uitikon.

Die Partien sind auf den 13. November angesetzt.

_________________________________________________________________________________________________