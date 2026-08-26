Der Titelverteidiger ist raus - und Grubweg deklassiert Hutthurm Totopokal im Kreis Ost - Achtelfinale am Mittwochabend: SG Breitenberg/Sonnen scheitert an Obernzell-Erlau +++ Grubweg vs. Hutthurm 7:1 +++ Straubing gewinnt Bezirksliga-Duell +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Vor wenigen Wochen noch das Pokal-Highlight gegen den Jahn, nun das Pokal-Aus gegen Obernzell-Erlau: Die SG Breitenberg/Sonnen kann den Titel nicht mehr verteidigen. – Foto: Robert Geisler

Es ist bisher nicht die Spielzeit der SG Breitenberg/Sonnen - weder in der Liga, noch im Pokal. Oder ist die aktuelle Saison einfach nur "normal" nach der überaus erfolgreichen Vorsaison? Fest steht: Nachdem die Spielgemeinschaft in der Kreisliga noch ohne Sieg ist, ist seit Mittwochabend auch im Pokal Schluss - genauso übrigens wie für die Bezirksligisten Deggendorf und Hutthurm.

Zunächst noch einmal zum Titelverteidiger: Der formstarke FC Obernzell-Erlau, eine der positiven Erscheinungen der bisherigen Bezirksliga-Saison, war letztlich eine Nummer zu groß für die Hausherren, die SG Breitenberg/Sonnen. Der Gast schoss bis zur 60. Minute einen komfortablen 3:0-Vorsprung heraus, ehe der Kreisligist noch etwas Ergebnis-Kosmetik betreiben konnte. Die Partie endete 5:1. An Deutlichkeit nicht zu übertreffen war das Ergebnis des Pokalspieles zwischen Grubweg und Hutthurm. Aber es war nicht so, dass aufgrund seiner Bezirksliga-Zugehörigkeit favorisierte Ex-Landesligist standesgemäß agierte, sondern vielmehr der Kreisklassist für eine faustdicke Überraschung sorgte. Mit 7:1 deklassierte der VfB den SV - eine Ansage des noch sieglosen Schlusslichtes der Kreisklasse Passau. Mit Thomas Zeitsev und Elias Steinhardt konnten sich gleich zwei Youngsters in die Torschützenliste eintragen.