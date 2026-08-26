Der Titelverteidiger ist raus - und Grubweg deklassiert Hutthurm

Es ist bisher nicht die Spielzeit der SG Breitenberg/Sonnen - weder in der Liga, noch im Pokal. Oder ist die aktuelle Saison einfach nur "normal" nach der überaus erfolgreichen Vorsaison? Fest steht: Nachdem die Spielgemeinschaft in der Kreisliga noch ohne Sieg ist, ist seit Mittwochabend auch im Pokal Schluss - genauso übrigens wie für die Bezirksligisten Deggendorf und Hutthurm.
Zunächst noch einmal zum Titelverteidiger: Der formstarke FC Obernzell-Erlau, eine der positiven Erscheinungen der bisherigen Bezirksliga-Saison, war letztlich eine Nummer zu groß für die Hausherren, die SG Breitenberg/Sonnen. Der Gast schoss bis zur 60. Minute einen komfortablen 3:0-Vorsprung heraus, ehe der Kreisligist noch etwas Ergebnis-Kosmetik betreiben konnte. Die Partie endete 5:1.
An Deutlichkeit nicht zu übertreffen war das Ergebnis des Pokalspieles zwischen Grubweg und Hutthurm. Aber es war nicht so, dass aufgrund seiner Bezirksliga-Zugehörigkeit favorisierte Ex-Landesligist standesgemäß agierte, sondern vielmehr der Kreisklassist für eine faustdicke Überraschung sorgte. Mit 7:1 deklassierte der VfB den SV - eine Ansage des noch sieglosen Schlusslichtes der Kreisklasse Passau. Mit Thomas Zeitsev und Elias Steinhardt konnten sich gleich zwei Youngsters in die Torschützenliste eintragen.
Und dann gab es da noch das Pokalduell zweier Bezirksliga-Mannschaft. Die "Ost" schickte die SpVgg GW Deggendorf ins Rennen, die "West" den FSV VfB Straubing. Und obwohl die Eckl-Truppe in Führung gegangen sind, sicherten sich die Koller-Mannen das Ticket für das Viertelfinale. Dort warten bereits Karpfham und Waldkirchen. In der kommenden Woche folgen noch Steinach oder Garham, Preming oder Künzing sowie Haibach oder Ruhmmansfelden.
Die drei Achtelfinal-Spiele am Mittwochabend: