Im Mai setzte sich die Viktoria gegen Fortuna Köln durch. Jetzt heißt die Mission Titelverteidigung. – Foto: Pressefoto Eibner

Der Titelverteidiger greift wieder an Mittelrheinpokal: Am Mittwoch startet Viktoria Köln in den Wettbewerb. Der Gegner ist dabei definitiv keine Laufkundschaft - mit dem FC Hennef wartet ein Topteam der Mittelrheinliga.

Es war ein unvergessliches Spiel für Viktoria Köln: In der ersten Runde des DFB-Pokals reiste der FC Bayern München nach Köln, um gegen den Drittligisten anzutreten. Der Rekordmeister erledigte die Pflichtaufgabe souverän mit 5:0 - trotzdem war die Partie vor 50.000 Zuschauern das Spiel des Jahres für die Viktoria. Dass es überhaupt dazu kam, liegt am Titelgewinn im Mittelrheinpokal - die Jagd nach der Titelverteidigung beginnt für die Kölner am Mittwoch.

Dieses Unterfangen startet zwar nicht mit einem Namen wie dem FC Bayern, aber trotzdem durchaus mit einer Herausforderung. Der Titelverteidiger ist in der ersten Runde im Stadion am Anton Klein Sportpark beim FC Hennef zu Gast. Hennef ist eines der absoluten Topteams der Mittelrheinliga und steht mit 21 Punkten derzeit auf dem dritten Platz - nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Im vergangenen Jahr wurde das Team von Trainer Sascha Glatzel Vizemeister, ist also alles andere, als eine Eintagsfliege in der Spitzengruppe.

In seiner Spielklasse ist Hennef also meist Favorit. Dass das am Mittwochabend anders sein wird, ist völlig logisch. Schließlich ist Viktoria Köln der einzige Drittligist im Wettbewerb und spielt da mit dem elften Platz nach 13 Spielen eine vernünftige Rolle. Einen Sieg hat die Viktoria indes lange nicht mehr erlebt: Seit neun Spielen sind die Kölner sieglos.