Der Titelkampf in der Verbandsliga: das Restprogramm in der Übersicht

In der Verbandsliga geht es an der Tabellenspitze eng zu. Punktgleich sind Calcio Leinfelden-Echterdingen und der SV Fellbach. Dahinter folgt Türkspor Neckarsulm. Die anderen Teams haben nur noch geringe Chancen und werden wohl nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreifen können. Während der Erste direkt in die Oberliga aufsteigt, bestreitet der Zweite am Saisonende die Aufstiegsspiele zur Oberliga. Wie sieht das Restprogramm der drei Titelkandidaten aus?