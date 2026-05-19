Der Titel ist greifbar

– Foto: Sascha Drenth

Hundert Tore, acht Treffer und die Meisterschaft vor Augen: Der Spitzenreiter steht kurz vor dem großen Ziel.

Schon vor dem Anpfiff war Trainer Burak Buruk die besondere Situation des Gegners aufgefallen. „Beim Warmmachen standen bei Heiligenfelde zunächst nur zehn Spieler auf dem Platz, ehe später noch weitere Spieler dazukamen.“ Umso größer fiel sein Respekt aus: „Dass sie die weite Strecke auf sich nehmen und sich trotzdem vernünftig präsentieren wollen, finde ich absolut respektabel.“

Der VfR Evesen steht unmittelbar vor der Meisterschaft in der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Mit dem deutlichen 8:1-Erfolg gegen den bereits abgestiegenen SV Heiligenfelde baute der Tabellenführer seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus – und kann nach dem spielfreien kommenden Wochenende im Derby gegen den VfL Bückeburg den Titel perfekt machen.

Sportlich entwickelte sich früh eine einseitige Partie. „Im Grunde ging es von Beginn an nur in eine Richtung“, sagte Buruk. „Wenn man die vergangenen Wochen betrachtet, war eigentlich nur die Frage, wie hoch das Ergebnis ausfallen würde.“

Die Führung erzielte Philipp Spannuth nach einem Standard in der siebten Minute. „Django (Shaalan Khairi) schießt zunächst an die Latte, der Ball kommt zurück und Philipp (Spannuth) setzt nach und köpft ihn rein“, beschrieb Buruk die Szene. Danach erhöhte Shaalan Khairi mit einem Schlenzer in den Winkel auf 2:0 (35.), ehe Paskal Fichtner nach erneuter Vorarbeit von Khairi das 3:0 markierte (41.).

Trotz der klaren Führung war Buruk mit der Atmosphäre auf dem Platz zunächst nicht zufrieden. „Insgesamt war die Stimmung sehr ruhig – sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine“, erklärte der Trainer. „Mir war das alles etwas zu selbstverständlich.“ Deshalb habe er in der Halbzeit mehr Energie und gegenseitiges Pushen eingefordert.

Die Reaktion folgte nach dem Seitenwechsel. Philipp Spannuth traf erneut zum 4:0 (50.), Shaalan Khairi erhöhte wenig später auf 5:0 (55.). Anschließend schraubten Civan Ertem (61.), der eingewechselte Lennard Heine per Foulelfmeter zum hundertsten Saisontor (71.) und Ismail Kasso (85.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Zwischenzeitlich gelang Bendix Precht der Ehrentreffer für Heiligenfelde (72.). Insgesamt blieb die Partie jedoch klar kontrolliert. „Das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit deutlich besser umgesetzt“, sagte Buruk mit Blick auf die geforderte Intensität.

Mit nun 101 Saisontoren und 74 Punkten ist die Ausgangslage für Evesen klar. Nach dem spielfreien Wochenende wartet zuhause das Derby gegen den VfL Bückeburg – und möglicherweise die Meisterschaft. „Ehrlich gesagt hätte man sich diese Konstellation vor der Saison kaum besser ausmalen können“, sagte Buruk. „Jetzt freuen wir uns auf diese Situation und werden alles dafür tun, uns dafür zu belohnen.“

VfR Evesen – SV Heiligenfelde 8:1

VfR Evesen: Joey Bolm, Samuel Pentke, Gabriel Khalaf (61. Ismail Kasso), Nico Stolte (46. Ali Hussain Haji), Philipp Spannuth, Abdülkadir Özden, Emilio Enzi, Paskal Fichtner (61. Luan Kelmendi), Cedric Schröder (61. Sherzard Girgo), Shaalan Khairi (61. Lennard Heine), Civan Ertem - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

SV Heiligenfelde: Nils Lehmann, Kevin Gibek, Tobias Heinsen, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Bendix Precht, Marvin Godesberg, Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Luca Godesberg (56. Fredrik Raake) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Ilkay Yerli

Tore: 1:0 Philipp Spannuth (7.), 2:0 Shaalan Khairi (35.), 3:0 Paskal Fichtner (41.), 4:0 Philipp Spannuth (50.), 5:0 Shaalan Khairi (55.), 6:0 Civan Ertem (61.), 7:0 Lennard Heine (71.), 7:1 Bendix Precht (72.), 8:1 Ismail Kasso (85.)