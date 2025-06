Der Titel als Ziel und Wechselgrund

– Foto: Sebastian Harbke

Im Sommer 2021 wechselte Oskar Sennewald im Alter von 19 Jahren aus der Jugend des FSV Wacker 03 Gotha zur Spielvereinigung. Schnell war Oskar Stammspieler und Leistungsträger. 101 Thüringenligaspiele folgten in vier Jahren und dabei erzielte er exakt 40 Tore für seinen ehemaligen Verein. Zukünftig möchte Sennewald weitere Verbandsliga-Treffer für den FC An der Fahner Höhe erzielen. Im FuPa-Interview spricht der 23-Jährige über den Abschied aus Geraberg, seinen Wechsel und seine Ziele in Dachwig...

FuPa Thüringen: Hi Oskar, warum verlässt du die Spielvereinigung Geratal?

Oskar Sennewald: Tatsächlich hab ich in den letzten beiden Jahren schon mit einem Wechsel geliebäugelt, da man sich als Spieler natürlich immer weiterentwickeln will. Ich hab der Spielvereinigung sehr viel zu verdanken, es ist mein Heimatverein, der mich zu dem Spieler gemacht hat, der ich heute bin. Der Schritt war daher auch nicht so einfach, ich habe es sehr genossen mit meinen Freunden Marlon Brömel, Max Zachert oder Wendelin Fischer, die ich schon ewig kenne, Fußball zu spielen und die höchste Liga Thüringens unsicher zu machen. Allerdings weiß jeder, der mich kennt, dass ich die sportliche Herausforderung liebe. Deshalb war es jetzt an der Zeit den nächsten Schritt zu gehen. FuPa Thüringen: Was gab den Ausschlag zu einem Wechsel nach Dachwig?

Oskar: Für Dachwig habe ich mich letztendlich entschieden, da ich von den spielerischen Qualitäten sehr überzeugt bin. Hier wird ein sehr reifer, ansehnlicher Fußball gespielt. Sie stehen ja nicht ohne Grund jedes Jahr in der Tabelle weit oben. Außerdem haben mich die Gespräche mit Trainer und Vorstand sehr überzeugt. Ich bin jemand, der sehr viel Wert auf Menschlichkeit legt und dies wurde mir von Anfang an direkt vermittelt.