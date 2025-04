Der Ticker zu KFC Uerdingen - Fortuna Düsseldorf II zum Nachlesen

Immerhin spielen die Teams in der 3. Liga offenbar mit: Aller Voraussicht nach wird kein NRW-Team in die Regionalliga West absteigen. Heißt: Für den KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf II gilt es, noch zwei aktive Mitstreiter hinter sich zu lassen. Die wesentlich besseren Karten dafür hat mit der imminenten Neun-Punkte-Strafe für den KFC sicherlich die Fortuna. Die Krefelder könnten wiederum eine kleine Serie lostreten. FuPa begleitet die Partie wie gewohnt im ausführlichen Liveticker.

Einmal mehr mit viel Lob, aber nur bedingtem Ertrag absolvierte der KFC die Aufgabe am vergangenen Spieltag gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Zwar zögert sich die Punktestrafe für die Krefelder überraschend weiter hinaus, doch ist diese weiterhin ins Tabellenbild mit einzurechnen. Demnach müsste Uerdingen nach aktuellem Stand sechs Punkte auf den FC Schalke 04 II gutmachen, ein Dreier in Düsseldorf wäre dafür schon beinahe alternativlos.

Trotz wiederkehrender personeller Rückschläge, wird in jedem Fall wieder eine tatkräftige Truppe an den Start gehen. Winter-Zugang Seung Heon Baek scheint dabei immer mehr zu einer echten Verstärkung zu werden, auch Youngster Rawley St. John zeigte sich in den vergangenen Wochen formverbessert. Die improvisierte Defensive um Tim Stappmann und Ilhan Altuntas ließ auf der anderen Seite zuletzt überraschend wenig zu.