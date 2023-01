Der „Thillenberg“ wird renoviert Mit Video! +++ einstiges Stadion der Red Boys und des FC Differdingen 03 wird grundsaniert

Quasi pünktlich zum 100.Geburtstag des „Stade du Thillenberg“ in Differdingen wurde der Kultstätte ein Facelift von Seiten der Stadt Differdingen versprochen. In mehreren Phasen soll das Stadion erneuert werden.

Der Differdinger „Thillenberg“ ist Geschichte pur, das kann man so oft wiederholen wie man möchte. Es ist z.B. das Stadion, in dem Luxemburg 1939 der einzige Sieg gegen Nachbar Deutschland gelang. Bei dieser Partie sollen über 4.000 Zuschauer anwesend gewesen sein, elf Jahre zuvor seien doppelt so viele vor Ort gewesen. Das von Spielern, Fans und Vereinsmitgliedern von Red Boys Differdingen 1921 und 1922 in Eigenregie errichtete Stadion war lange die Heimstätte der Red Boys und später des FC Differdingen 03. Seit 2018 befindet sich das Stadion auf der Liste des Zusatzinventars der klassierten nationalen Monumente, der hölzerne Eingangsbereich steht unter Denkmalschutz.

Mitte Dezember 2022 verabschiedete der Differdinger Gemeinderat die Sanierung des altehrwürdigen Stadions, in das bis letzte Saison noch der CS Oberkorn ausgewichen war, da der eigene Platz „Woiwer“ seine Zulassung vorläufig verloren hatte. Aktuell laufen die Junioren des FCD noch auf dem Thillenberg auf. Dass aber die riesige Stehtribüne bröckelt und zur Hälfte gesperrt wurde, dass die Umkleideräume unter der alten Holztribüne nicht mehr dem heute üblichen Standard entsprechen sind Probleme, die eine langfristige Weiternutzung der Arena in Frage stellten.