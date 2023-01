Der Testspiel-Sonntag: Türkgücü macht's sogar zweistellig Die Testspiele im Überblick: Pipinsried gewinnt in Garching, Nürnberg II und Gundelfingen ebenfalls erfolgreich

Nachdem in den letzten Tagen der große Auftakt in's neue Testspiel-Jahr 2023 erfolgte, ging es auch am Sonntag fleißig weiter. Dennoch war mancherorts - aufgrund frostiger Temperaturen - kein Fußball möglich:

Gestern noch mit 4:0 gegen Bayernligist Schwaben Augsburg erfolgreich, legte Türkgücü München einen Tag später zu Gast bei Bezirksligist SpVgg 1906 Haidhausen direkt nach - und machte es am Ende sogar zweistellig. Eren Emirgan und Maximilian Berwein waren am Ende beim 11:1-Erfolg mit je zwei Treffern die erfolgreichsten Torschützen des Regionalligisten.

Auch für den FC Pipinsried startete am Sonntag das Fußball-Jahr 2023 und die damit verbundene Mission Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Zu Gast beim VfR Garching stand am Ende ein knappes 1:0 auf der Anzeigetafel. Benedikt Lobenhofer (50.) erzielte den goldenen Treffer und sorgte damit für einen versöhnlichen Jahresstart des FCP.