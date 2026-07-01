 2026-07-01T07:36:38.002Z

Testspiel

Der Test-Mittwoch: So präsentierten sich die Regionalligisten

Interessante Testpartien: Eichstätt unterliegt Chemie Leipzig +++ Wacker schlägt Schalding

von Mathias Willmerdinger · Gestern, 22:45 Uhr · 0 Leser
Der VfB Eichstätt (in schwarz) unterlag in Lauf an der Pegnitz der BSG Chemie Leipzig.
Der VfB Eichstätt (in schwarz) unterlag in Lauf an der Pegnitz der BSG Chemie Leipzig. – Foto: Johannes Traub

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Fleißig getestet haben die Regionalligisten auch wieder am Mittwochabend. Wir haben für euch den Überblick:

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
1
3

Reizvoller Test und echte Standortbestimmung für den VfB Eichstätt in Lauf an der Pegnitz. Die Altmühltaler zogen gegen den sächsischen Traditionsklub BSG Chemie Leipzig mit Cheftrainer und Sportlichen Leiter Alexander Schmidt an der Spitze mit 1:3 den Kürzeren. VfB-Coach Steffen Israel wird dennoch wichtige Erkenntnisse mitgenommen haben.

Gestern, 18:30 Uhr
1. FC Schnaittach
1. FC SchnaittachSchnaittach
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
2
1
Abpfiff

Die "Quecken" haben sich beim drei Klassen tiefer angesiedelten 1. FC Schnaittach wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Gegen den Bezirksligisten, der in der abgelaufenen Saison Platz zehn in der Staffel Mittelfranken Nord belegte, kassierte der Regionalliga-Aufsteiger eine fast schon peinliche 1:2-Niederlage.

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
1
3
Abpfiff

Aufschwung trifft Absturz - dieses Etikett konnte man durchaus diesem freundschaftlichen Vergleich verpassen. Die Hausherren feierten im Frühjahr die Meisterschaft in der Landesliga Südwest und damit die Rückkehr in die Bayernliga. Die Spatzen aus Ulm wurden genauso schnell wie es hoch ging wieder nach unten durchgereicht: Doppelabstieg aus der 2. Liga in die Regionalliga! Im Test am Mittwochabend kontrollierten die Ulmer über weite Strecken der Partie das Geschehen, Schwabmünchen wusste aber auch durchaus mit einer engagierten Defensivleistung zu überzeugen.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
2
Abpfiff
+Video

Ein später Doppelpack sicherte dem SV Wacker Burghausen den Testspielsieg gegen den Bayernligisten aus dem Passsauer Vorort. Den Führungstreffer zum 1:0 aus Sicht der Hausherren markierte Moritz Leitner in der 17. Spielminute, ehe Niklas Heininger (29.) für den SV Schalding-Heining den 1:1-Ausgleich erzielte. Leopold Forstpointner brachte die Salzachstädter in der 73. Minute erneut mit 2:1 in Führung, woraufhin die Gäste durch einen Treffer des erst 17-jährigen Neuzugangs Thomas Flieher (80.) abermals ausgleichen konnten. Timothee Diowo (88.) und Michael Dinkler (90.) besorgten mit ihren späten Treffern den 4:2-Endstand. Deutlich zufriedener konnte am Ende aber der Bayernligist sein. Die Gäste zeigten eine starke Partie. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken nicht zu erkennen.

Die weiteren Partien:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Cosmos Aystetten
SV Cosmos AystettenAystetten
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
1
1
Abpfiff