Der Test-Mittwoch: So präsentierten sich die Regionalligisten

Der VfB Eichstätt (in schwarz) unterlag in Lauf an der Pegnitz der BSG Chemie Leipzig. – Foto: Johannes Traub



Reizvoller Test und echte Standortbestimmung für den VfB Eichstätt in Lauf an der Pegnitz. Die Altmühltaler zogen gegen den sächsischen Traditionsklub BSG Chemie Leipzig mit Cheftrainer und Sportlichen Leiter Alexander Schmidt an der Spitze mit 1:3 den Kürzeren. VfB-Coach Steffen Israel wird dennoch wichtige Erkenntnisse mitgenommen haben. Reizvoller Test und echte Standortbestimmung für den VfB Eichstätt in Lauf an der Pegnitz. Die Altmühltaler zogen gegen den sächsischen Traditionsklub BSG Chemie Leipzig mit Cheftrainer und Sportlichen Leiter Alexander Schmidt an der Spitze mit 1:3 den Kürzeren. VfB-Coach Steffen Israel wird dennoch wichtige Erkenntnisse mitgenommen haben.



Die "Quecken" haben sich beim drei Klassen tiefer angesiedelten 1. FC Schnaittach wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Gegen den Bezirksligisten, der in der abgelaufenen Saison Platz zehn in der Staffel Mittelfranken Nord belegte, kassierte der Regionalliga-Aufsteiger eine fast schon peinliche 1:2-Niederlage.



Aufschwung trifft Absturz - dieses Etikett konnte man durchaus diesem freundschaftlichen Vergleich verpassen. Die Hausherren feierten im Frühjahr die Meisterschaft in der Landesliga Südwest und damit die Rückkehr in die Bayernliga. Die Spatzen aus Ulm wurden genauso schnell wie es hoch ging wieder nach unten durchgereicht: Doppelabstieg aus der 2. Liga in die Regionalliga! Im Test am Mittwochabend kontrollierten die Ulmer über weite Strecken der Partie das Geschehen, Schwabmünchen wusste aber auch durchaus mit einer engagierten Defensivleistung zu überzeugen. Aufschwung trifft Absturz - dieses Etikett konnte man durchaus diesem freundschaftlichen Vergleich verpassen. Die Hausherren feierten im Frühjahr die Meisterschaft in der Landesliga Südwest und damit die Rückkehr in die Bayernliga. Die Spatzen aus Ulm wurden genauso schnell wie es hoch ging wieder nach unten durchgereicht: Doppelabstieg aus der 2. Liga in die Regionalliga! Im Test am Mittwochabend kontrollierten die Ulmer über weite Strecken der Partie das Geschehen, Schwabmünchen wusste aber auch durchaus mit einer engagierten Defensivleistung zu überzeugen.



Ein später Doppelpack sicherte dem SV Wacker Burghausen den Testspielsieg gegen den Bayernligisten aus dem Passsauer Vorort. Den Führungstreffer zum 1:0 aus Sicht der Hausherren markierte Moritz Leitner in der 17. Spielminute, ehe Niklas Heininger (29.) für den SV Schalding-Heining den 1:1-Ausgleich erzielte. Leopold Forstpointner brachte die Salzachstädter in der 73. Minute erneut mit 2:1 in Führung, woraufhin die Gäste durch einen Treffer des erst 17-jährigen Neuzugangs Thomas Flieher (80.) abermals ausgleichen konnten. Timothee Diowo (88.) und Michael Dinkler (90.) besorgten mit ihren späten Treffern den 4:2-Endstand. Deutlich zufriedener konnte am Ende aber der Bayernligist sein. Die Gäste zeigten eine starke Partie. Ein Klassenunterschied war über weite Strecken nicht zu erkennen.