Der Termin steht!

Der BSV SW Rehden und Atlas Delmenhorst bestreiten am 24. Mai das Finale um den Niedersachsenpokal der Amateure. Anstoß im Stadion in den Rehdener Waldsportstätten ist um 18 Uhr.

Damit finden erstmals seit der Reform zur Saison 2018/19 die Endspiele in beiden Wettbewerbssträngen des Niedersachsenpokal an einem Tag statt. Denn bereits ab 12.30 Uhr ermitteln der VfL Osnabrück und Blau-Weiß Lohne den Sieger im Baum „3. Liga & Regionalliga“. Diese Partie ist Teil des an diesem Tag bundesweit ausgetragenen Finaltags der Amateure und wird live in der ARD gezeigt.



Das Endspiel in Rehden übertragt der Niedersächsische Fußballverband exklusiv und

kostenlos im Livestream auf seinem YouTube-Kanal.