Der Termin für die Viertelfinal-Auslosung der Herren und Frauen

Seit dem Wochenende stehen die meisten Viertelfinalisten in den Landespokal-Wettbewerben des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) fest. Während das Teilnehmerfeld im dachbleche24-Landespokal der Herren bereits komplett ist, fehlen im Polytan-Landespokal sowie im Kleinfeld-Pokal der Frauen noch jeweils zwei Teams.

Bevor diese noch im Oktober oder sogar erst im November ausgespielt werden, steht der Termin für die Auslosung des Viertelfinals bereits fest. Am 20. Oktober erfolgt die Ziehung in zwei Etappen. Um 16 Uhr werden zunächst die Paarungen im Polytan-Landespokal und im FSA-Kleinfeld-Pokal ausgelost. Eine Stunde später um 17 Uhr folgt dann die Ziehung der Viertelfinal-Begegnungen im dachbleche24-Landespokal. Beide Auslosungen werden dann wieder wie gewöhnlich auf dem Youtube-Kanal des FSA im Livestream übertragen.

Hallescher FC (Humanas-Verbandsliga)

SSV Besiegdas Magdeburg (Humanas-Verbandsliga)

SV Allemannia Jessen (Humanas-Verbandsliga)

FSG Irxleben/Niederndodeleben (Humanas-Verbandsliga)

FC Stahl Aken (Landesliga Nord)

SV Allstedt (Landesliga Süd)

Sieger VfB Ottersleben (LL Nord) - SG Union Sandersdorf (VL)

Sieger FSV Saxonia Tangermünde (LL Nord) - 1. FC Magdeburg (RL)

Die Viertelfinalisten im FSA-Kleinfeld-Pokal

MTV Welsleben (Regionalklasse 1)

Eilslebener SV (Regionalklasse 1)

SV Rotation Aschersleben (Regionalklasse 2)

SV Blau-Weiß Zorbau (Regionalklasse 4)

FC RSK Freyburg (Regionalklasse 4)

VfB Scharnhorst Großgörschen (Regionalklasse 4)

Sieger MSV Preussen (RK 1) - SV Grün-Weiß Potzehne (RK 1)

Sieger R-W Bad Schmiedeberg (RK 2) - FSV Raßnitz (RK 3)

