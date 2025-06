Der Teilzeitarbeiter der Kreisliga A - Das Auswechselspielerranking

Nach der Saison ist ... Zeit für etwas Statistik. Und auf einige Werte wird besonders geschaut. So auch zum Beispiel auf die Arbeitsnachweise der Jungs, die zwar in der Startelf stehen, dann aber frühzeitig das Feld verlassen (können, dürfen oder müssen). Wer hat das erste Bier in der Hand, während die Mitspieler das smarte 1:0 über die Zeit retten? Wir geben Euch einen Überblick über die Frühduscher aller A-Liga-Vereine. Es kommt aber nur derjenige ins Gesamtranking hinein, der für seinen Verein am meisten vorzeitig Schluss hatte. Doch wer liegt vorn? Wir verraten es Euch.