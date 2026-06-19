Der Teamcheck für Nordhessen – mach mit! Wie sieht es aus bei deinem Team? von red · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Die Vorbereitung läuft bei einigen Teams bereits. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Nordhessen möchten wir euch über die neuesten Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantworte jetzt die Fragen für deine Mannschaft!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks möglichst in chronologischer Reihenfolge abarbeiten. Je ausführlicher die Antworten, desto besser! Sprich dich bei Bedarf gerne mit den verantwortlichen Personen deines Vereins ab. Wir freuen uns auf deine ausführlichen Antworten!

>> Hier geht es zum Teamcheck für Nordhessen Solltet ihr Rückfragen haben oder ein spezielles Anliegen, kontaktiert uns gerne jederzeit per E-Mail an nordhessen@fupa.net.