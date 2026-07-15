Der Teamcheck für Niedersachsen – mach mit!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks möglichst in chronologischer Reihenfolge abarbeiten. Je ausführlicher die Antworten, desto besser! Sprich dich bei Bedarf gerne mit den verantwortlichen Personen deines Vereins ab.

Wir freuen uns auf deine ausführlichen Antworten!