 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Der Teamcheck für Niedersachsen – mach mit!

Wie sieht es aus bei deinem Team?

von red · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Santner

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Die Vorbereitung steht an. Mit dem beliebten Teamcheck von FuPa Niedersachsen möchten wir euch über die neuen Entwicklungen und Analysen bei den Mannschaften der Region auf dem Laufenden halten. Beantworte jetzt die Fragen für deine Mannschaft!

Hinweis zur Veröffentlichung: Wir werden die Teamchecks möglichst in chronologischer Reihenfolge abarbeiten. Je ausführlicher die Antworten, desto besser! Sprich dich bei Bedarf gerne mit den verantwortlichen Personen deines Vereins ab.

Wir freuen uns auf deine ausführlichen Antworten! Solltet ihr Rückfragen haben oder ein spezielles Anliegen, kontaktiert uns gerne jederzeit per E-Mail an niedersachsen@fupa.net.

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