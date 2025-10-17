Der Tausendsassa mit Torjägerqualitäten

Der Multifunktionär nennt die Herausforderungen in dieser Zeit: „Seit 2020 bin ich Vorsitzender in Baustert. Es sind viele Aufgaben zu meistern – angefangen von der Sponsorengewinnung oder der Kontaktpflege zu den Gönnern und Unterstützern bis hin zur Akquise von Schiedsrichtern. Wir sind in der SG in der glücklichen Lage, vier Schiedsrichter zu stellen. Als Sportlicher Leiter kümmerst du dich auch um die Belange der Spieler und der Sicherung des Nachwuchses. Das mache ich parallel auch seit fünf Jahren.“ Tausendsassa Esch weiß: „Heutzutage ist der Stellenwert des Fußballs oft nicht mehr derselbe wie vor zehn oder 20 Jahren. Die Mentalität der jungen Generation hat sich gewandelt. Leute für das Ehrenamt zu finden, wird auch immer schwieriger.“

