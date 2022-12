Der Tarforster Höhenflug hält an Rheinlandliga: Der FSV stimmt sich erfolgreich auf die Weihnachtsfeier ein. Ellscheid in Koblenz ohne Chance. Morbach dreht Spiel. Ehrang patzt.

FSV-Schlussmann Mike Neumann, der erstmals in dieser Saison in der Rheinlandliga zwischen den Pfosten stand, musste in der Schlussphase einmal hinter sich greifen: Aymann Habbouchi foulte einen SGM-Akteur, und Marc Mitel erzielte per Elfmeter den Ehrentreffer zum 1:4.

Die Trierer erwischten bei den defensiv eingestellten Hausherren einen guten Start und gingen nach Vorlage von Nils Kiesewetter durch Nicola Rigoni in Führung (13.). Tarforst trotzte den winterlichen Bedingungen und erwärmte sich beim zweiten Torjubel: Nach einer Ecke von Benedikt Decker stand Nico Neumann richtig und lenkte den Ball mit seinem linken Fuß ins Tor (15.). Die SG Mendig/Bell hatte im ersten Durchgang wenig entgegenzusetzen und wirkte mit langen Bällen (zu) harmlos. Mohammad Rashidi sorgte nach 67 Minuten mit dem dritten Tarforster Tor für die Vorentscheidung. Nach einem Foul an Moritz Jost verwandelte Rigoni den fälligen Strafstoß sicher zum 4:0 (69.).

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Cosmos Koblenz an die 80 Prozent Ballbesitz und verwaltete den Vorsprung. Hillen feierte in der 66. Minute beim 4:0 sein zweites Tor.

Zuschauer: 77

TSV Emmelshausen – FV Morbach 1:3 (1:1)

Die FV Morbach geriet zunächst in Rückstand, konnte die Partie aber hinten raus souverän für sich entscheiden. Martin Panghab (38.) brachte den Vorletzten der Tabelle in Führung. Fünf Minuten später scheiterte Sebastian Schell mit einem Freistoß zunächst an der Latte, ehe er mit dem Pausenpfiff das 1:1 erzielte. Im zweiten Durchgang drehte Morbach die Partie und ging durch André Petry, der nach einem Eckball die Unordnung im TSV-Strafraum nutzte, in Führung. Maximilian Schemer (67.) sorgte nach einer Flanke von Philipp Meeth für die Vorentscheidung zum 3:1.

„In der ersten Halbzeit waren wir irgendwann nicht mehr konsequent und hatten zu viele Ballverluste. Im zweiten Durchgang haben wir den Gegner und den Ball laufen lassen“, sagte Morbachs Trainer Thorsten Haubst.

FV Morbach: Görgen – Petry, Steinbach, Koster (45. Klassen), Schell, Schemer, Marcel Schultheis, Heckler (90. D. Schell), Fuchs, Martin Schultheis, Meeth (82. Barela)

Tore: 1:0 (38.) Martin Panghab, 1:1 (45.) Sebastian Schell, 1:2 (54.) André Petry, 1:3 (67.) Maximilian Schemer

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen)

Zuschauer: 105

FSG Ehrang/Pfalzel – SG 99 Andernach 1:5 (0:2)

Der Aufsteiger erwischte einen gebrauchten Tag und lag bereits zur Pause mit 0:2 zurück. Gian Luca Dolon brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, die Besnik Alijaj zwei Minuten vor der Pause weiter ausbaute. Nach dem Seitenwechsel erzielte Andernach durch Oliver Kubatta das dritte Tor (57.). Bitter für Ehrang/Pfalzel, dass Dolon zwei weitere Tore markierte und sich eine heftige Pleite anbahnte. In der Schlussphase gelang Fabio Fuhs nur noch Ergebniskosmetik (80.).

Ehrang/Pfalzel: Zingen – Faber, Heintel, Amberg, Lehnert, Gericke (70. Mertes), Imam, Thielen, J. Dondelinger (85. Hammoud), Fuhs, Thömmes

Tore: 0:1, 0:4, 1:5 Gian Luca Dolon (25., 62., 80.), 0:2 Besnik Alijaj (43.), 0:3 Oliver Kubatta (57.), 1:4 Fabio Fuhs (80.)

Zuschauer: 140

Schiedsrichter: Stan Jahrmärker (Wasserbillig/Luxemburg)

Die Partie SG Niederroßbach gegen den FC Bitburg wurde witterungsbedingt abgesagt.