Der Tank ist leer – Wildsteig/Rottenbuch beendet Saison mit Niederlage in Münsing

Der FC ging die Partie durchaus ernst an und wollte zeigen, dass er mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. „Die ersten 20 Minuten waren wir gut in der Partie und haben den Ball und Gegner laufen lassen“, berichtete FC-Spielertrainer Martin Hennebach. Das 0:1 sei jedoch der Knackpunkt gewesen, „ab da konnten wir uns läuferisch nicht mehr durchsetzen“. Ein hoher Ball ging über die FC Abwehr, Zachenbacher schob den Ball an FC-Torhüter Kilian Angrick vorbei ins lange Eck (21.). Simon Pilch hätte fast die Führung ausgebaut, sein Schuss aus 16 Metern verpasste das Tor knapp. Danach war Angrick zur Stelle, als er einen Schuss von Sebastian Schönacher in Höhe des Elfmeterpunkts parierte.

Die Heimmannschaft wollte nach dem Wechsel liefern, denn mit der Pausenführung war sie vorübergehend auf den Relegationsplatz vorgerückt. „Wir wollten in der zweiten Hälfte noch alles versuchen, aber unsere Körner waren aufgebraucht“, resümierte Hennebach. Fortan war Münsing drückend überlegen und spielte sich zahlreiche gute Chancen heraus. Einzig FC Schlussmann Kilian Angrick war zu verdanken, dass es am Ende nur ein 0:3 wurde. Gegen den Schuss von Pilch aus kurzer Distanz war er aber machtlos – 0:2 (60.). Für das Endergebnis sorgte wenig später Hauptmann, der nach einem missglückten Abwehrversuch des FC die Kugel aus der Drehung zum 3:0 ins Netz hämmerte (71.). „Wir wollten heute und die letzten Spiele mehr erreichen, aber es war nicht mehr möglich. Bei uns ist jetzt jeder froh, dass die Saison vorbei ist. Mit Tabellenplatz sieben bin ich im Großen und Ganzen schon zufrieden“, bilanzierte Hennebach.