Der Taktikfuchs aus dem Hochwald

Es war die erste Niederlage nach drei Partien, in denen der TuS Schillingen zuvor unbesiegt blieb. Das 0:1 im Hochwaldderby beim Rivalen Niederkell-Waldweiler sieben Minuten vor Schluss bedeutete die fünfte Saisonniederlage. Die Enttäuschung war dem Coach freilich anzumerken. „Der Sieg für Niederkell ist unterm Strich schon verdient, weil sie eine Vielzahl an dicken Torchancen besaßen und wir insbesondere in der ersten Halbzeit taktisch nicht alles umgesetzt haben. Zwar waren wir in der zweiten Halbzeit über 25 Minuten etwas griffiger und besser, doch hinten raus ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen“, gestand Gerd Morgen nach einem emotional geführten Derby vor 350 Zuschauern in Mandern.