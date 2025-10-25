Der Taktikfuchs aus dem Hochwald

Es war die erste Niederlage nach drei Partien, in denen der TuS Schillingen zuvor unbesiegt blieb. Das 0:1 im Hochwaldderby beim Rivalen Niederkell-Waldweiler sieben Minuten vor Schluss bedeutete die fünfte Saisonniederlage. Die Enttäuschung war dem Coach freilich anzumerken. „Der Sieg für Niederkell ist unterm Strich schon verdient, weil sie eine Vielzahl an dicken Torchancen besaßen und wir insbesondere in der ersten Halbzeit taktisch nicht alles umgesetzt haben. Zwar waren wir in der zweiten Halbzeit über 25 Minuten etwas griffiger und besser, doch hinten raus ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen“, gestand Gerd Morgen nach einem emotional geführten Derby vor 350 Zuschauern in Mandern.
Sebastian Breit hatte in der 44. Minute mit einem Kopfball den Pfosten getroffen. Kurz vor Schluss wurde Jan Zender ein Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Schillinger, deren Aufstellung jede Woche auf Kante genäht ist, mussten auf ihre beiden Stürmer Luca Bernheine (Hochzeit) und urlaubsbedingt auf Timo Berang verzichten. In aller Regel steht die Abwehr des aktuellen Rangneunten der Kreisliga A 7 sicher, mit 18 Gegentreffern stellt der TuS die drittstabilste der Liga.