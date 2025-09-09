"Der Tag mit meiner Familie und der Mannschaft war pure Magie"

Am Samstag hatte die SG Beverstedt/Wellen die Werder-Legenden zu Gast und Dennis Schäfer führte die Beverstedter als Kapitän aufs Feld. Wie er dieses Spiel erlebte, mit welchem Werder-Star er Smalltalk hielt und wem er seinen Einsatz zu verdanken hat, schildert er im FuPa-Format "Drei Fragen an...".

„Es war ein absoluter Kindheitstraum, der für mich mit fast 43 Jahren noch in Erfüllung ging. Das Schönste war, dass ich als Kapitän, mit meinem Sohn als Einlaufkind, die Mannschaft auf das Feld führen durfte. Alle Werder-Legenden waren super sympathisch. Der Smalltalk während des Spiels, besonders mit Ivan Klasnić, der trotz seiner großen Karriere total nahbar war, war ein absolutes Highlight. Wer kann schon von sich behaupten, gegen solche Legenden, Weltmeister, Deutsche Meister und Pokalsieger, gespielt zu haben? Dieser Tag wird für immer unvergesslich bleiben.“

Vielen Dank für das Lob! Dass ich in der einen oder anderen Situation mein Können unter Beweis stellen konnte und positiv aufgefallen bin, auch bei den Werder-Legenden im Smalltalk während des Spiels, macht mich natürlich stolz. Aber überrascht, wie gut die Legenden noch sind, war ich nicht! Es ist dennoch erstaunlich, wie verdammt gut die Jungs drauf sind. Fußball verlernt man nicht, auch wenn man älter wird. Ich versuche selbst, nicht mehr jedem Ball hinterherzujagen, aber die Ex-Profis haben gezeigt, dass Erfahrung und Spielintelligenz enorm viel ausmachen. Es hat mega Spaß gemacht, sich mit ihnen zu messen.“



Du hast viele Jahre in der ersten Mannschaft der Beverstedter gespielt. War das Spiel ein schöner Abschluss, oder hast du nochmal Blut geleckt?

Ich hatte schon viele schöne Erinnerungen in der ersten Mannschaft, aber dieses Spiel war etwas ganz Besonderes. Blut geleckt habe ich zwar nicht für den Herrenbereich, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich bin mittlerweile selbst Trainer bei der JFV Biber U11, trainiere dort meinen Sohn und super Kinder, und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber der Tag mit meiner Familie und der Mannschaft war pure Magie. Ein riesiges Dankeschön nochmal an das Orga-Team, alle Beteiligten und besonders an René Klemm, durch den ich ins Team gerutscht bin. René konnte aus familiären Gründen nicht und bot mir seinen Platz im Team an. Ohne ihn wäre diese Erfahrung nicht möglich gewesen. So zeigt sich, was gemeinsam als Verein alles erreicht werden kann.