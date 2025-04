Der Tag der Freisinger: Walpertskirchen nur Remis - Klatsche für Moosinning II

Eintracht Berglern – SVA Palzing 0:3 (0:1): „Das war eine starke Leistung, meine Mannschaft hat das gut gespielt“, lobte Palzings Trainer Enes Mehmedovic sein Team. Bezahlt macht sich bei den Palzingern aktuell auch, dass Fabian Radlmaier mittlerweile im Sturm spielt – und die Eintracht am Sonntag mit einem Hattrick quasi im Alleingang erledigte. Berglerns Verteidigung bekam den 26-Jährigen einfach nicht zu packen. Beim 1:0 veredelte Palzings Lebensversicherung einen guten Steckpass aus dem Mittelfeld (35.), und auch vor dem 2:0 war Radlmaier wunderbar freigespielt worden von seinen Kollegen (66.). Den 3:0-Deckel setzte er dann mit einem Arjen-Robben-Gedächtnismoment von außen nach innen drauf (70.). Keeper Florian Ganslmeier hatte keine Chance.

SV Walpertskirchen – TSV Eching 1:1 (0:0). Finsing hatte gleichzeitig gepatzt und Unterbruck am Freitag vorgelegt – da mutet das Remis des SVW beinahe wie eine Niederlage an, vor allem gegen eines der Kellerkinder. Doch die Zebras spielten gestern in Walpertskirchen munter mit, und so war für den SVW nicht mehr als das Unentschieden drin. „Am Ende müssen wir mit dem Remis leben“, war Trainer Josef Heilmeier doch enttäuscht. Die Spielweise gegen den TSV habe an sich gepasst, „wir müssen aber einfach das zweite Tor machen“. Bis zum Pausenpfiff verteidigte Eching nicht nur, sondern ging auch ins Pressing. Zudem scheiterte Walpertskirchens Daniel Schuler aussichtsreich an Keeper Maxi Hug (30.). Nach dem Seitenwechsel lagen die Hausherren dann trotzdem vorne. Nach einer Ecke konnte Walpertskirchen das Spielgerät am zweiten Pfosten noch einmal querlegen, und so traf Daniel Schuler zur Führung (30.). Doch Eching gab nicht auf und verdiente sich so das Remis noch: Nach einer Balleroberung ging’s fix, zunächst scheiterte Daniel Mömkes nach einem Fantisch-Pass an der Verteidigung, der Nachschuss war dann aber drin (66.).

TSV Wartenberg – SC Kirchdorf 1:4 (0:1). „Alles in allem war das enttäuschend.“ Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher war gestern bedient. Kirchdorf war ersatzgeschwächt angetreten, hatte unter dem Strich aber leichtes Spiel. Früh lag der Sportclub vorne, denn nach einer Hoxhaj-Ecke drückte Max Hausser das Leder ins eigene Tor (5./ET). Dann hatte Wartenberg Pech, dass Maxi Härtl nur die Querlatte traf. Doch weil die Rot-Grünen extrem schwach blieben und Kirchdorf zudem den Turbo zündete, war das Match irgendwann entschieden. Erst stellte Yusuf Tiryahi nach einem Torwartfehler auf 2:0 (59.), ehe Emircan Tiryaki einen feinen Spielzug über außen mit einem Schuss ins lange Eck veredelte (72.). Zwar verkürzte der TSV durch Härtl nach einer verkappten Flanke von außen (80.), doch bald war der alte Abstand vom Punkt wieder hergestellt. Nertil Hoxhaj traf nach einem Foul von Keeper Maximilian Millisterfer an Thomas Hadler (89.).

FC Eitting – TSV Nandlstadt 1:1 (0:1). Für Eitting bleibt’s heuer wohl der Kampf um die Goldene Ananas, denn auch gegen den Abstiegskandidaten aus der Holledau kamen die FCE-Mannen nicht über ein Remis hinaus. „Wir nehmen den Punkt gern mit“, gab Nandlstadts Spartenchef Sebastian Löffler zu. Eitting lag zunächst sogar hinten gegen die Gäste. Nachdem Lukas Gerlspeck das Leder von der Grundlinie zurückgelegt hatte, wurde der Schuss von Lukas Rieder noch geblockt, Simon Prummer staubte aber zum 1:0 ab (27.). Nach dem Wechsel wurde Eitting aber überlegener, und so nickte Felix Zehetmaier am Ende eine Freistoßflanke ein (70.).