– Foto: Marcel Minar

Der Tag, an dem fast alles gelingt Am 9. Spieltag der Oberliga traf der FC An der Fahner Höhe – bis dahin mit lediglich 2 Punkten in 4 Auswärtsspielen – auf den Tabellenvierten SV Blau-Weiß Zorbau, der bis dato zu Hause ungeschlagen war und die beste Offensive der Liga stellt.

Den Vorzeichen nach hätten vermutlich alle Fans, Mitstreiter und Wettbüros mit dem umgekehrten Ergebnis gerechnet. Doch der FCFH gewann letztendlich völlig verdient mit 1:6 und sorgte damit auch gleichzeitig für den höchsten Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Spielbericht

Es gibt diese Tage, an denen klappt einfach alles – oder eben auch nichts. Für den FCFH traf am Samstag offensichtlich ersteres zu, für den SVZ ganz sicher letzteres. Und genau das wurde auch schon frühzeitig deutlich. Bereits in der 2. Minute, als sich die ersten Zuschauer bei herrlichen spätsommerlichen Temperaturen noch ihr Stadionbier zapfen ließen, zappelte der Ball das erste Mal im Zorbauer Netz. Der 18-jährige Emilio Heß drückte den Ball nach einer Willensleistung zum 0:1 über die Linie und eröffnete damit den Torreigen. Überrascht? Ja. Aber geschockt war man davon auf den Zuschauerrängen nicht wirklich, denn die Zorbauer stellen ja schließlich die beste Offensive der Liga und werden das Ding schon noch irgendwie drehen. Doch exakt 10 Minuten später legte Baumgarten mit seinem 2. Saisontor zum 0:2 nach (12. Minute) und brachte die ersten Heimfans zum Grübeln. Als in der 30. Minute dann auch noch das 0:3 durch Kirchner (1. Saisontor) fiel, wurde es auf der Tribüne dann aber doch etwas unruhig. Vor allem mit der Vorstellung der Zorbauer Defensive waren die Sachsen-Anhaltiner überhaupt nicht zufrieden. Aber der FCFH war an diesem Nachmittag einfach eiskalt und zeigte eine Chancenverwertung, die zuletzt oft das fehlenden Detail hinter den ordentlichen aber erfolglosen Leistungen war. Auch wenn die Halbzeit für viele Zuschauer bereits hätte abgepfiffen werden können, folgte in der 35. Minute schon das nächste Highlight: nach einem Foul an Kirchner im 16-Meter-Raum entschied Schiedsrichter Ronny Walter auf Elfmeter. Trübenbach schnappte sich den Ball, schoss präzise ins Eck doch Heine parierte mit einer guten Parade und vereitelte damit das 0:4. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Heimfans in der 42. Minute erneut die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen: Trübenbach wurde von Baumgarten zum vermeintlichen 0:4 auf die Reise geschickt und dabei vom letzten Mann Glänzel an der Strafraumgrenze taktisch gefoult. Klare Angelegenheit: Rote Karte. Der anschließende Freistoß brachte allerdings nichts ein. Doch die rote Karte sorgte beim SVZ zunächst nicht für eine kollektive Resignation sondern gab dem Heimteam eher einen Motivationsschub, der sich bezahlt machte: in der 47. Minute wurde Top-Torjäger Bornschein im FCFH Strafraum zu Fall gebracht – Elfmeter. Der gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 1:3 Halbzeitstand. Heß macht den Deckel drauf